Курганское правительство выделило дополнительно 300 млн на подготовку к пожарам

01 апреля 2024 в 21:24 Размер текста - 17 +

На окос травы, уборку мусора и другое выделено 60 млн рублей (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из бюджета Курганской области выделено 300 миллионов рублей на мероприятия по госпрограммам, касающихся защиты граждан и территорий от ЧС. Об этом сообщило правительство Курганской области со ссылкой на заявление заместителя губернатора Станислава Носкова. «Губернатором принято решение о дополнительном выделении финансирования муниципальным образованиям. Всего на мероприятия, которые входят в государственные программы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, запланировано более 300 млн рублей областного бюджета», — указано в telegram-канале «Курганская область официально». Также правительство уточнило, что из данной суммы на защиту от пожаров пойдут 60 миллионов рублей. Их затратят на окос травы, уборку мусора, опашку территорий, обеспечение водоснабжением. Кроме того, правительство пишет, что для пожарной охраны в лизинг закуплены 28 новых автомобилей, а в 2025 году заменят еще 30 штук. По данным правительства, в 133 населенных пунктах будут установлены звуко-речевые оповещатели, а во всех остальных муниципалитеты должны будут установить сирены. Также, сообщает telegram-канал, созданы чаты для быстрого оповещения населения, найден подрядчик на выполнение авиационных работ по охране лесов от огня, закупаются квадракоптеры, камеры видеонаблюдения для установки в лесах, тракторы МТЗ для опашки населенных пунктов, малые лесопатрульные комплексы и мобильные радиостанции, ранцевые огнетушители и воздуходувки для патрульных групп. Ранее URA.RU писало, что власти порекомендовали курганцам регистрировать недвижимость, чтобы в случае ЧС не возникло проблем. Кроме того, без регистрации невозможно оформить страхование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из бюджета Курганской области выделено 300 миллионов рублей на мероприятия по госпрограммам, касающихся защиты граждан и территорий от ЧС. Об этом сообщило правительство Курганской области со ссылкой на заявление заместителя губернатора Станислава Носкова. «Губернатором принято решение о дополнительном выделении финансирования муниципальным образованиям. Всего на мероприятия, которые входят в государственные программы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, запланировано более 300 млн рублей областного бюджета», — указано в telegram-канале «Курганская область официально». Также правительство уточнило, что из данной суммы на защиту от пожаров пойдут 60 миллионов рублей. Их затратят на окос травы, уборку мусора, опашку территорий, обеспечение водоснабжением. Кроме того, правительство пишет, что для пожарной охраны в лизинг закуплены 28 новых автомобилей, а в 2025 году заменят еще 30 штук. По данным правительства, в 133 населенных пунктах будут установлены звуко-речевые оповещатели, а во всех остальных муниципалитеты должны будут установить сирены. Также, сообщает telegram-канал, созданы чаты для быстрого оповещения населения, найден подрядчик на выполнение авиационных работ по охране лесов от огня, закупаются квадракоптеры, камеры видеонаблюдения для установки в лесах, тракторы МТЗ для опашки населенных пунктов, малые лесопатрульные комплексы и мобильные радиостанции, ранцевые огнетушители и воздуходувки для патрульных групп. Ранее URA.RU писало, что власти порекомендовали курганцам регистрировать недвижимость, чтобы в случае ЧС не возникло проблем. Кроме того, без регистрации невозможно оформить страхование.