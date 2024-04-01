Замглаву ГУ МЧС Москвы Зотова отправили в колонию за взятки

Заместителя начальника ГУ МЧС Москвы Сергея Зотова осудили на 2,6 года тюрьмы за получение и дачу взяток. Об этом рассказали в главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУСК) РФ по Москве.
«Зотов признан виновным в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290 УК РФ „Получение взятки“, и двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291 УК РФ „Дача взятки“. Суд приговорил Зотова к 2,6 годам лишения свободы», — говорится в telegram-канале ГСУСК по Москве. Там добавили, что ему также назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.
Помимо этого, был вынесен обвинительный приговор другому участнику уголовного дела. Зотов был задержан в конце 2022 года и содержался в СИЗО с обвинениями во взяточничестве.
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Заместителя начальника ГУ МЧС Москвы Сергея Зотова осудили на 2,6 года тюрьмы за получение и дачу взяток. Об этом рассказали в главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУСК) РФ по Москве. «Зотов признан виновным в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290 УК РФ „Получение взятки“, и двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291 УК РФ „Дача взятки“. Суд приговорил Зотова к 2,6 годам лишения свободы», — говорится в telegram-канале ГСУСК по Москве. Там добавили, что ему также назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. Помимо этого, был вынесен обвинительный приговор другому участнику уголовного дела. Зотов был задержан в конце 2022 года и содержался в СИЗО с обвинениями во взяточничестве.