Дедушка с бабушкой спасли двух детей из горящего дома в Пермском крае

Причины пожара устанавливаются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дедушка с бабушкой смогли вывести на улицу двух детей из горящего дома в Лысьве (Пермский край) до прибытия спасателей. По данным ГУ МЧС России по региону, пожар произошел вечером 1 апреля.

«До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались два человека: дедушка с бабушкой. Они спасли двух детей», — написано в telegram-канале ведомства.

Было установлено, что горит кровля жилого дома. В тушении приняли участие 14 человек личного состава и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 260 квадратных метров.