Дедушка с бабушкой спасли двух детей из горящего дома в Пермском крае

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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Причины пожара устанавливаются Фото:

Дедушка с бабушкой смогли вывести на улицу двух детей из горящего дома в Лысьве (Пермский край) до прибытия спасателей. По данным ГУ МЧС России по региону, пожар произошел вечером 1 апреля.

«До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались два человека: дедушка с бабушкой. Они спасли двух детей», — написано в telegram-канале ведомства.

Было установлено, что горит кровля жилого дома. В тушении приняли участие 14 человек личного состава и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 260 квадратных метров.

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Дедушка с бабушкой смогли вывести на улицу двух детей из горящего дома в Лысьве (Пермский край) до прибытия спасателей. По данным ГУ МЧС России по региону, пожар произошел вечером 1 апреля. «До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались два человека: дедушка с бабушкой. Они спасли двух детей», — написано в telegram-канале ведомства. Было установлено, что горит кровля жилого дома. В тушении приняли участие 14 человек личного состава и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 260 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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