В центре Москвы эвакуировали фитнес-клуб World Class

Посетителей фитнес-центра попросили срочно покинуть здание
В столичном фитнес-клубе World Class, расположенном в центре города, массово эвакуируют посетителей. По словам очевидцев, алогичная ситуация наблюдается и в других заведениях сети.
«Эвакуация в московских фитнес-клубах уже массовая. Эвакуируют посетителей World Class в Хамовниках, Строгино, у Тульской и в подмосковном Падиково», — передает MSK1.RU со ссылкой на посетителей спортивных клубов. К месту происшествия прибывают экстренные службы.
Обновлено в 23:30
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МЧС России по Москве. Ответ ожидается.
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