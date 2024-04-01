В центре Москвы эвакуировали фитнес-клуб World Class

01 апреля 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

Посетителей фитнес-центра попросили срочно покинуть здание Фото: Размик Закарян © URA.RU В столичном фитнес-клубе World Class, расположенном в центре города, массово эвакуируют посетителей. По словам очевидцев, алогичная ситуация наблюдается и в других заведениях сети. «Эвакуация в московских фитнес-клубах уже массовая. Эвакуируют посетителей World Class в Хамовниках, Строгино, у Тульской и в подмосковном Падиково», — передает MSK1.RU со ссылкой на посетителей спортивных клубов. К месту происшествия прибывают экстренные службы. Обновлено в 23:30 Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МЧС России по Москве. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В столичном фитнес-клубе World Class, расположенном в центре города, массово эвакуируют посетителей. По словам очевидцев, алогичная ситуация наблюдается и в других заведениях сети. «Эвакуация в московских фитнес-клубах уже массовая. Эвакуируют посетителей World Class в Хамовниках, Строгино, у Тульской и в подмосковном Падиково», — передает MSK1.RU со ссылкой на посетителей спортивных клубов. К месту происшествия прибывают экстренные службы. Обновлено в 23:30 Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МЧС России по Москве. Ответ ожидается.