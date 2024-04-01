В центре Москвы эвакуировали фитнес-клуб World Class

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Посетителей фитнес-центра попросили срочно покинуть здание
Посетителей фитнес-центра попросили срочно покинуть здание Фото:

В столичном фитнес-клубе World Class, расположенном в центре города, массово эвакуируют посетителей. По словам очевидцев, алогичная ситуация наблюдается и в других заведениях сети.

«Эвакуация в московских фитнес-клубах уже массовая. Эвакуируют посетителей World Class в Хамовниках, Строгино, у Тульской и в подмосковном Падиково», — передает MSK1.RU со ссылкой на посетителей спортивных клубов. К месту происшествия прибывают экстренные службы.

Обновлено в 23:30

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МЧС России по Москве. Ответ ожидается.

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В столичном фитнес-клубе World Class, расположенном в центре города, массово эвакуируют посетителей. По словам очевидцев, алогичная ситуация наблюдается и в других заведениях сети. «Эвакуация в московских фитнес-клубах уже массовая. Эвакуируют посетителей World Class в Хамовниках, Строгино, у Тульской и в подмосковном Падиково», — передает MSK1.RU со ссылкой на посетителей спортивных клубов. К месту происшествия прибывают экстренные службы. Обновлено в 23:30 Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МЧС России по Москве. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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