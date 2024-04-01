Происшествия Пожары В екатеринбургском аквапарке вспыхнул пожар. Фото 02 апреля 2024 в 01:08 Размер текста - 17 + В «Лимпопо» загорелась сауна (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В екатеринбургском аквапарке «Лимпопо» произошло возгорание, туда приехали 19 единиц пожарной техники. Об этом сообщает МЧС России в своем telegram-канале. «Возгорание случилось в сауне на цокольном этаже здания. Предварительно, огонь охватил 50 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано», — сказано в посте. Из расположенной рядом гостиницы эвакуировали 128 человек. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Произошло возгорание в сауне на цокольном этаже ИА «Ночные Новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В екатеринбургском аквапарке «Лимпопо» произошло возгорание, туда приехали 19 единиц пожарной техники. Об этом сообщает МЧС России в своем telegram-канале. «Возгорание случилось в сауне на цокольном этаже здания. Предварительно, огонь охватил 50 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано», — сказано в посте. Из расположенной рядом гостиницы эвакуировали 128 человек. Пострадавших, по предварительным данным, нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям