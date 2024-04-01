01 апреля 2024

В екатеринбургском аквапарке вспыхнул пожар. Фото

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Вручение антигероя URA.Ru Екатеринбург, аквапарк лимпопо
В «Лимпопо» загорелась сауна (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аквапарке «Лимпопо» произошло возгорание, туда приехали 19 единиц пожарной техники. Об этом сообщает МЧС России в своем telegram-канале.

«Возгорание случилось в сауне на цокольном этаже здания. Предварительно, огонь охватил 50 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано», — сказано в посте.

Из расположенной рядом гостиницы эвакуировали 128 человек. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Произошло возгорание в сауне на цокольном этаже
Произошло возгорание в сауне на цокольном этаже

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В екатеринбургском аквапарке «Лимпопо» произошло возгорание, туда приехали 19 единиц пожарной техники. Об этом сообщает МЧС России в своем telegram-канале. «Возгорание случилось в сауне на цокольном этаже здания. Предварительно, огонь охватил 50 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано», — сказано в посте. Из расположенной рядом гостиницы эвакуировали 128 человек. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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