В «Лимпопо» загорелась сауна (архивное фото)
В екатеринбургском аквапарке «Лимпопо» произошло возгорание, туда приехали 19 единиц пожарной техники. Об этом сообщает МЧС России в своем telegram-канале.
«Возгорание случилось в сауне на цокольном этаже здания. Предварительно, огонь охватил 50 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано», — сказано в посте.
Из расположенной рядом гостиницы эвакуировали 128 человек. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Произошло возгорание в сауне на цокольном этаже
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