Годовщина теракта в метро Санкт-Петербурга: семь лет трагедии

02 апреля 2024 в 04:36 Размер текста - 17 +

От действий террориста в Санкт-Петербурге погибли 15 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Теракт в метро Санкт-Петербурга В метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года произошел теракт в вагоне поезда, двигавшегося от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту». Самодельная бомба взорвалась в рюкзаке смертника Акбаржона Джалилова. Погибло 15 человек, еще 67 пострадали. Кто был причастен к теракту и какое наказание они понесли — в материале URA.RU. Действия террористов Как было установлено Следственным комитетом России (СКР), исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, которому на тот момент исполнилось 22 года. Криминалисты обнаружили его генетические следы на сумке с бомбой, оставленной на станции метро «Площадь Восстания». На основании экспертизы было доказано, что сумку оставил человек, который позднее устроил взрыв в вагоне. Террорист сначала оставил бомбу там, чтобы дистанционно привести ее в действие. Она не сработала из-за ошибки в конструкции. Джалилов вернулся в место закладки взрывного устройства, но там уже находились сотрудники правоохранительных органов. Тогда Джалилов сел в поезд и на перегоне станций «Сенная площадь» и «Технологический институт» привел в действие бомбу, которая была у него с собой. Задержание террористов 6 апреля 2017 года задержали подельников Джалилова — шесть человек в Санкт-Петербурге и двоих в Москве. 17 апреля ФСБ задержали Аброра Азимова, который занимался подготовкой террориста-смертника Джалилова. По версии следствия, 29-летний Азимов был участником запрещенной в России организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Он держал связь с заказчиком теракта Бобиржоном Махбубовым, известным под позывным Ахмед-Ахмат. В начале 2016 года, за год до теракта, Ахмед-Ахмат передал Азимову две с половиной тысячи долларов, которые он по частям перевел Джалилову. 19 апреля задержан брат Аброра Азимова Акрам Азимов, который помог в переправке денег при подготовке теракта. 11 мая задержали Мухамадюсупа Эрматова, причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ. В апреле 2018 года официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что установлена вся цепочка причастных к теракту в метро в Санкт-Петербурге. По ее словам, теракт совершили участники радикального исламистского сообщества. Какое наказание понесли организаторы теракта в Питере Второй Западный окружной военный суд приговорил предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Азимова к пожизненному лишению свободы. Другие десять фигурантов дела получили от 19 до 28 лет лишения свободы. Их признали виновными в совершении теракта, пособничестве террористической деятельности, незаконном обороте оружия и взрывчатки. Подсудимые отрицали вину. Мемориальный знак в память о жертвах теракта на «Технологическом институте» Спустя три года после теракта — 3 апреля 2020 года — в Санкт-Петербурге в перронном зале станции метро «Технологический институт» появилась доска в память о жертвах теракта. Официальную церемонию открытия из-за коронавируса проводить не стали. Доску с именами погибших в теракте установили на станции метро ночью. * Террористическая организация, запрещена в России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года произошел теракт в вагоне поезда, двигавшегося от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту». Самодельная бомба взорвалась в рюкзаке смертника Акбаржона Джалилова. Погибло 15 человек, еще 67 пострадали. Кто был причастен к теракту и какое наказание они понесли — в материале URA.RU. Как было установлено Следственным комитетом России (СКР), исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, которому на тот момент исполнилось 22 года. Криминалисты обнаружили его генетические следы на сумке с бомбой, оставленной на станции метро «Площадь Восстания». На основании экспертизы было доказано, что сумку оставил человек, который позднее устроил взрыв в вагоне. Террорист сначала оставил бомбу там, чтобы дистанционно привести ее в действие. Она не сработала из-за ошибки в конструкции. Джалилов вернулся в место закладки взрывного устройства, но там уже находились сотрудники правоохранительных органов. Тогда Джалилов сел в поезд и на перегоне станций «Сенная площадь» и «Технологический институт» привел в действие бомбу, которая была у него с собой. 6 апреля 2017 года задержали подельников Джалилова — шесть человек в Санкт-Петербурге и двоих в Москве. 17 апреля ФСБ задержали Аброра Азимова, который занимался подготовкой террориста-смертника Джалилова. По версии следствия, 29-летний Азимов был участником запрещенной в России организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Он держал связь с заказчиком теракта Бобиржоном Махбубовым, известным под позывным Ахмед-Ахмат. В начале 2016 года, за год до теракта, Ахмед-Ахмат передал Азимову две с половиной тысячи долларов, которые он по частям перевел Джалилову. 19 апреля задержан брат Аброра Азимова Акрам Азимов, который помог в переправке денег при подготовке теракта. 11 мая задержали Мухамадюсупа Эрматова, причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ. В апреле 2018 года официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что установлена вся цепочка причастных к теракту в метро в Санкт-Петербурге. По ее словам, теракт совершили участники радикального исламистского сообщества. Второй Западный окружной военный суд приговорил предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Азимова к пожизненному лишению свободы. Другие десять фигурантов дела получили от 19 до 28 лет лишения свободы. Их признали виновными в совершении теракта, пособничестве террористической деятельности, незаконном обороте оружия и взрывчатки. Подсудимые отрицали вину. Спустя три года после теракта — 3 апреля 2020 года — в Санкт-Петербурге в перронном зале станции метро «Технологический институт» появилась доска в память о жертвах теракта. Официальную церемонию открытия из-за коронавируса проводить не стали. Доску с именами погибших в теракте установили на станции метро ночью. * Террористическая организация, запрещена в России