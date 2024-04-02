ФСБ раскрыла подробности контрабандных бомб в иконах, ввозимых из Украины

ФСБ: ввозимые в Россию бомбы в иконах были иностранными

02 апреля 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

ФСБ задержала причастного к ввозу бомб в Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ФСБ пересекла ввоз в Россию взрывчатки из Украины. Она перевозилась транзитом через страны Евросоюза. Контрабандный груз состоял из нескольких десятков икон, начиненных иностранными бомбами. Подозрительный автомобиль с соответствующим грузом был остановлен на пропускном пункте «Убылинка». «Федеральной службой безопасности РФ, совместно с ФТС России перекрыт трансграничный контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины транзитом через страны Европейского союза», — говорится в сообщении. Груз состоял из партии православных икон и церковной утвари из Украины, где была обнаружена иностранная взрывчатка. Сотрудники ведомства остановили автомобиль с латвийскими номерами на пропускном пункте «Убылинка» (Псковская область). Возбуждено уголовное дело. Контрабандный груз следовал по маршруту: Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия. Он состоял из 27 икон, начиненных взрывчаткой. Также была отдельно обнаружено около 70 килограмм взрывчатых веществ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФСБ пересекла ввоз в Россию взрывчатки из Украины. Она перевозилась транзитом через страны Евросоюза. Контрабандный груз состоял из нескольких десятков икон, начиненных иностранными бомбами. Подозрительный автомобиль с соответствующим грузом был остановлен на пропускном пункте «Убылинка». «Федеральной службой безопасности РФ, совместно с ФТС России перекрыт трансграничный контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины транзитом через страны Европейского союза», — говорится в сообщении. Груз состоял из партии православных икон и церковной утвари из Украины, где была обнаружена иностранная взрывчатка. Сотрудники ведомства остановили автомобиль с латвийскими номерами на пропускном пункте «Убылинка» (Псковская область). Возбуждено уголовное дело. Контрабандный груз следовал по маршруту: Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия. Он состоял из 27 икон, начиненных взрывчаткой. Также была отдельно обнаружено около 70 килограмм взрывчатых веществ.