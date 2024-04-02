ФСБ раскрыла подробности контрабандных бомб в иконах, ввозимых из Украины

ФСБ пересекла ввоз в Россию взрывчатки из Украины. Она перевозилась транзитом через страны Евросоюза. Контрабандный груз состоял из нескольких десятков икон, начиненных иностранными бомбами. Подозрительный автомобиль с соответствующим грузом был остановлен на пропускном пункте «Убылинка».
«Федеральной службой безопасности РФ, совместно с ФТС России перекрыт трансграничный контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины транзитом через страны Европейского союза», — говорится в сообщении. Груз состоял из партии православных икон и церковной утвари из Украины, где была обнаружена иностранная взрывчатка. Сотрудники ведомства остановили автомобиль с латвийскими номерами на пропускном пункте «Убылинка» (Псковская область). Возбуждено уголовное дело.
Контрабандный груз следовал по маршруту: Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия. Он состоял из 27 икон, начиненных взрывчаткой. Также была отдельно обнаружено около 70 килограмм взрывчатых веществ.
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