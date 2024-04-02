ФСБ раскрыла подробности контрабандных бомб в иконах, ввозимых из Украины

ФСБ: ввозимые в Россию бомбы в иконах были иностранными
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Пункт контроля Уральского таможенного управления в зале прилетов аэропорта "Кольцово". Екатеринбург, таможня, граница, таможенная служба
ФСБ задержала причастного к ввозу бомб в Россию Фото:

ФСБ пересекла ввоз в Россию взрывчатки из Украины. Она перевозилась транзитом через страны Евросоюза. Контрабандный груз состоял из нескольких десятков икон, начиненных иностранными бомбами. Подозрительный автомобиль с соответствующим грузом был остановлен на пропускном пункте «Убылинка».

«Федеральной службой безопасности РФ, совместно с ФТС России перекрыт трансграничный контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины транзитом через страны Европейского союза», — говорится в сообщении. Груз состоял из партии православных икон и церковной утвари из Украины, где была обнаружена иностранная взрывчатка. Сотрудники ведомства остановили автомобиль с латвийскими номерами на пропускном пункте «Убылинка» (Псковская область). Возбуждено уголовное дело.

Контрабандный груз следовал по маршруту: Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия. Он состоял из 27 икон, начиненных взрывчаткой. Также была отдельно обнаружено около 70 килограмм взрывчатых веществ.

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ФСБ пересекла ввоз в Россию взрывчатки из Украины. Она перевозилась транзитом через страны Евросоюза. Контрабандный груз состоял из нескольких десятков икон, начиненных иностранными бомбами. Подозрительный автомобиль с соответствующим грузом был остановлен на пропускном пункте «Убылинка». «Федеральной службой безопасности РФ, совместно с ФТС России перекрыт трансграничный контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины транзитом через страны Европейского союза», — говорится в сообщении. Груз состоял из партии православных икон и церковной утвари из Украины, где была обнаружена иностранная взрывчатка. Сотрудники ведомства остановили автомобиль с латвийскими номерами на пропускном пункте «Убылинка» (Псковская область). Возбуждено уголовное дело. Контрабандный груз следовал по маршруту: Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия. Он состоял из 27 икон, начиненных взрывчаткой. Также была отдельно обнаружено около 70 килограмм взрывчатых веществ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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