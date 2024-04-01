01 апреля 2024

Сотрудники ГИБДД выпустили экстренное предупреждение для свердловчан

© Служба новостей «URA.RU»
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ГИБДД призывает автомобилистов держать дистанцию
ГИБДД призывает автомобилистов держать дистанцию Фото:

Свердловская Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов о плохой видимости на участке федеральной автодороги «Пермь-Екатеринбург» в Ачитском районе. Туман, охвативший территорию со 185 по 170 км, серьезно осложняет условия движения.

«Видимость на данном участке недостаточна из-за тумана. Водителям следует двигаться предельно внимательно», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства.

ГИБДД рекомендует автомобилистам двигаться на пониженной скорости и увеличить дистанцию. Сотрудники Госавтоинспекции патрулируют трассу для обеспечения безопасности дорожного движения.

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Свердловская Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов о плохой видимости на участке федеральной автодороги «Пермь-Екатеринбург» в Ачитском районе. Туман, охвативший территорию со 185 по 170 км, серьезно осложняет условия движения. «Видимость на данном участке недостаточна из-за тумана. Водителям следует двигаться предельно внимательно», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства. ГИБДД рекомендует автомобилистам двигаться на пониженной скорости и увеличить дистанцию. Сотрудники Госавтоинспекции патрулируют трассу для обеспечения безопасности дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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