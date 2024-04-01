Сотрудники ГИБДД выпустили экстренное предупреждение для свердловчан

Свердловская Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов о плохой видимости на участке федеральной автодороги «Пермь-Екатеринбург» в Ачитском районе. Туман, охвативший территорию со 185 по 170 км, серьезно осложняет условия движения.
«Видимость на данном участке недостаточна из-за тумана. Водителям следует двигаться предельно внимательно», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства.
ГИБДД рекомендует автомобилистам двигаться на пониженной скорости и увеличить дистанцию. Сотрудники Госавтоинспекции патрулируют трассу для обеспечения безопасности дорожного движения.
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