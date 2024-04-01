Министр строительства наградил заместителя губернатора в ЯНАО

Замгубернатора ЯНАО Емельянов награжден знаком «Почетный строитель России»

02 апреля 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Александр Емельянов стал «Почетным строителем России» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин наградил заместителя губернатора ЯНАО Александра Емельянова знаком «Почетный строитель России». Емельянов, в свою очередь, поблагодарил коллег за совместную работу, сообщает telegram-канал «Строим Ямал». «Заместитель губернатора ЯНАО Александр Емельянов награжден знаком „Почетный строитель России“. Награду руководителю строительного блока Ямала вручил лично министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин», — говорится в сообщении. Александр Емельянов отметил, что полученная им награда — это результат совместной работы с коллегами. «Это высокая оценка работы всей нашей команды на территории Ямала, а также в нашем подшефном Волновахском районе Донецкой Народной Республики», — цитирует источник слова Емельянова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин наградил заместителя губернатора ЯНАО Александра Емельянова знаком «Почетный строитель России». Емельянов, в свою очередь, поблагодарил коллег за совместную работу, сообщает telegram-канал «Строим Ямал». «Заместитель губернатора ЯНАО Александр Емельянов награжден знаком „Почетный строитель России“. Награду руководителю строительного блока Ямала вручил лично министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин», — говорится в сообщении. Александр Емельянов отметил, что полученная им награда — это результат совместной работы с коллегами. «Это высокая оценка работы всей нашей команды на территории Ямала, а также в нашем подшефном Волновахском районе Донецкой Народной Республики», — цитирует источник слова Емельянова.