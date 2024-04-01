Министр строительства наградил заместителя губернатора в ЯНАО

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин наградил заместителя губернатора ЯНАО Александра Емельянова знаком «Почетный строитель России». Емельянов, в свою очередь, поблагодарил коллег за совместную работу, сообщает telegram-канал «Строим Ямал».
«Заместитель губернатора ЯНАО Александр Емельянов награжден знаком „Почетный строитель России“. Награду руководителю строительного блока Ямала вручил лично министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин», — говорится в сообщении.
Александр Емельянов отметил, что полученная им награда — это результат совместной работы с коллегами. «Это высокая оценка работы всей нашей команды на территории Ямала, а также в нашем подшефном Волновахском районе Донецкой Народной Республики», — цитирует источник слова Емельянова.
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Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин наградил заместителя губернатора ЯНАО Александра Емельянова знаком «Почетный строитель России». Емельянов, в свою очередь, поблагодарил коллег за совместную работу, сообщает telegram-канал «Строим Ямал». «Заместитель губернатора ЯНАО Александр Емельянов награжден знаком „Почетный строитель России“. Награду руководителю строительного блока Ямала вручил лично министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин», — говорится в сообщении. Александр Емельянов отметил, что полученная им награда — это результат совместной работы с коллегами. «Это высокая оценка работы всей нашей команды на территории Ямала, а также в нашем подшефном Волновахском районе Донецкой Народной Республики», — цитирует источник слова Емельянова.