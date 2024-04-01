01 апреля 2024

Министр строительства наградил заместителя губернатора в ЯНАО

Замгубернатора ЯНАО Емельянов награжден знаком «Почетный строитель России»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, файзуллин ирек
Александр Емельянов стал «Почетным строителем России» Фото:

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин наградил заместителя губернатора ЯНАО Александра Емельянова знаком «Почетный строитель России». Емельянов, в свою очередь, поблагодарил коллег за совместную работу, сообщает telegram-канал «Строим Ямал».

«Заместитель губернатора ЯНАО Александр Емельянов награжден знаком „Почетный строитель России“. Награду руководителю строительного блока Ямала вручил лично министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин», — говорится в сообщении.

Александр Емельянов отметил, что полученная им награда — это результат совместной работы с коллегами. «Это высокая оценка работы всей нашей команды на территории Ямала, а также в нашем подшефном Волновахском районе Донецкой Народной Республики», — цитирует источник слова Емельянова.

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Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин наградил заместителя губернатора ЯНАО Александра Емельянова знаком «Почетный строитель России». Емельянов, в свою очередь, поблагодарил коллег за совместную работу, сообщает telegram-канал «Строим Ямал». «Заместитель губернатора ЯНАО Александр Емельянов награжден знаком „Почетный строитель России“. Награду руководителю строительного блока Ямала вручил лично министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин», — говорится в сообщении. Александр Емельянов отметил, что полученная им награда — это результат совместной работы с коллегами. «Это высокая оценка работы всей нашей команды на территории Ямала, а также в нашем подшефном Волновахском районе Донецкой Народной Республики», — цитирует источник слова Емельянова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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