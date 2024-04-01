Происшествия Бастрыкин взял на контроль ЧП на свердловской шахте, где погиб рабочий 02 апреля 2024 в 12:16 Размер текста - 17 + Александр Бастрыкин получит доклад о ходе расследования ЧП Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Рабочие оказались под завалами из-за обрушения шахты «Северопесчанская» Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ЧП на шахте «Северопесчанская» (Краснотурьинск, Свердловская область), где погиб рабочий. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Следственными органами СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 217 УК РФ. Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении. ЧП произошло вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ. Пять человек застряли на глубине 320 метров. Четверых смогли спасти. По последним данным, трое находятся в больнице, а пятый после осмотра врачей ушел домой. Руководство предприятия поможет семье погибшего. Вся актуальная информация — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ЧП на шахте «Северопесчанская» (Краснотурьинск, Свердловская область), где погиб рабочий. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Следственными органами СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 217 УК РФ. Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении. ЧП произошло вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ. Пять человек застряли на глубине 320 метров. Четверых смогли спасти. По последним данным, трое находятся в больнице, а пятый после осмотра врачей ушел домой. Руководство предприятия поможет семье погибшего. Вся актуальная информация — в сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям