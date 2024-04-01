В столице Ямала сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя Фото: Анна Майорова © URA.RU

В столице Ямала сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя, который пытался скрыться с места происшествия. Накануне в городе Лабытнанги нарушитель совершил две дорожные аварии и скрылся на угнанной иномарке. Машина двигалась в сторону Салехарда, где и была задержана. Угонщик и раньше подвергался наказанию за нетрезвое вождение.

«Накануне в г. Лабытнанги водитель совершил две дорожных аварии и скрылся, в результате чего был передан полицейским в ориентировку. В ночное время экипажам ДПС Салехарда из дежурной части поступила ориентировка о том, что угнанная иномарка движется из г. Лабытнанги в г. Салехард», — сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».

Разыскиваемый автомобиль экипаж ДПС выявил на автодороге «Салехард-Лабытнанги». Он двигался с большой скоростью, создавая аварийную обстановку. В столице Ямала водитель не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. «Угонщик имел явные признаки опьянения, которые были подтверждены результатом освидетельствования», — сообщает источник.

Нарушитель отбывает 10 суток за невыполнение законных требований сотрудника полиции. Также возбуждены уголовные дела по статьям 166 УК РФ и 264.1 УК РФ. Ранее водитель уже был подвергнут административному наказанию за нетрезвое вождение.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске (ЯНАО) на улице Магистральной поврежден уличный столб. Это произошло в результате ДТП. Власти города ищут водителя, который после столкновения покинул место происшествия.