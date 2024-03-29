29 марта 2024
28 марта 2024

В ЯНАО разыскивается водитель, скрывшийся с места ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Территория под расширение улицы Татищева. Екатеринбург, столб, берег верх-исетского пруда
Нарушитель сбил столб освещения и скрылся Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Магистральной поврежден уличный столб. Это произошло в результате ДТП. Власти города ищут водителя, который после столкновения покинул место происшествия.

«Уважаемые жители города! На улице Магистральная в результате удара повреждена опора уличного освещения. Виновник скрылся с места происшествия. Просим свидетелей данного ДТП сообщить информацию», — сообщается в telegram-канале городских властей.

Свидетелей просят связаться с управлением городского хозяйства по телефону или написать на адрес электронной почты. Все контакты указаны на сайте ведомства.

Водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП разыскивают в Челябинске. В брошенном автомобиле нашли бутылки из-под алкоголя, а сам виновник аварии сбежал.

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В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Магистральной поврежден уличный столб. Это произошло в результате ДТП. Власти города ищут водителя, который после столкновения покинул место происшествия. «Уважаемые жители города! На улице Магистральная в результате удара повреждена опора уличного освещения. Виновник скрылся с места происшествия. Просим свидетелей данного ДТП сообщить информацию», — сообщается в telegram-канале городских властей. Свидетелей просят связаться с управлением городского хозяйства по телефону или написать на адрес электронной почты. Все контакты указаны на сайте ведомства. Водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП разыскивают в Челябинске. В брошенном автомобиле нашли бутылки из-под алкоголя, а сам виновник аварии сбежал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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