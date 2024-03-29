В ЯНАО разыскивается водитель, скрывшийся с места ДТП

В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Магистральной поврежден уличный столб. Это произошло в результате ДТП. Власти города ищут водителя, который после столкновения покинул место происшествия.
«Уважаемые жители города! На улице Магистральная в результате удара повреждена опора уличного освещения. Виновник скрылся с места происшествия. Просим свидетелей данного ДТП сообщить информацию», — сообщается в telegram-канале городских властей.
Свидетелей просят связаться с управлением городского хозяйства по телефону или написать на адрес электронной почты. Все контакты указаны на сайте ведомства.
Водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП разыскивают в Челябинске. В брошенном автомобиле нашли бутылки из-под алкоголя, а сам виновник аварии сбежал.
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В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Магистральной поврежден уличный столб. Это произошло в результате ДТП. Власти города ищут водителя, который после столкновения покинул место происшествия. «Уважаемые жители города! На улице Магистральная в результате удара повреждена опора уличного освещения. Виновник скрылся с места происшествия. Просим свидетелей данного ДТП сообщить информацию», — сообщается в telegram-канале городских властей. Свидетелей просят связаться с управлением городского хозяйства по телефону или написать на адрес электронной почты. Все контакты указаны на сайте ведомства. Водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП разыскивают в Челябинске. В брошенном автомобиле нашли бутылки из-под алкоголя, а сам виновник аварии сбежал.