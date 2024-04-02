На улицы Челябинска вышли автобусы вместимостью 184 пассажира. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы. Челябинск
Алексей Текслер ознакомился с новыми автобусами Фото:

Губернатор Алексей Текслер 2 апреля осмотрел новые автобусы особо большого класса, вместимостью 184 пассажира, закупленные для Челябинска на средства специального казначейского кредита. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«В четвертом квартале 2023 года по решению президента было выделено полтора миллиарда рублей в виде специальных казначейских кредитов. Надо было пройти конкурс на получение этих средств, и в нем наш регион себя проявил хорошо. Был приобретен 131 автобус для 22 муниципалитетов, включая крупные. В Челябинск мы приобрели 10 новых автобусов особо большого класса, так называемых „гармошек“», — прокомментировал Текслер.

Автобусы 1 апреля уже начали курсировать по маршрутам № 4 и № 64. Их вместимость, включая стоячие места — 184 человека, из них 36 сидячих мест. Для сравнения — вместимость автобусов большого класса (не «гармошек») — 103 человека. Новые автобусы работают на газомоторном топливе, то есть не загрязняют воздух.

Автобусы. Челябинск
Автобусы такого типа в народе прозвали «гармошкой»
Фото:
Автобусы. Челябинск
Автобус рассчитан на 184 пассажира, из них 36 — сидячих
Фото:
Автобусы. Челябинск
Водительское место отличается хорошим обзором и комфортом
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Губернатор Алексей Текслер 2 апреля осмотрел новые автобусы особо большого класса, вместимостью 184 пассажира, закупленные для Челябинска на средства специального казначейского кредита. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «В четвертом квартале 2023 года по решению президента было выделено полтора миллиарда рублей в виде специальных казначейских кредитов. Надо было пройти конкурс на получение этих средств, и в нем наш регион себя проявил хорошо. Был приобретен 131 автобус для 22 муниципалитетов, включая крупные. В Челябинск мы приобрели 10 новых автобусов особо большого класса, так называемых „гармошек“», — прокомментировал Текслер. Автобусы 1 апреля уже начали курсировать по маршрутам № 4 и № 64. Их вместимость, включая стоячие места — 184 человека, из них 36 сидячих мест. Для сравнения — вместимость автобусов большого класса (не «гармошек») — 103 человека. Новые автобусы работают на газомоторном топливе, то есть не загрязняют воздух.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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