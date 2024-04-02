На улицы Челябинска вышли автобусы вместимостью 184 пассажира. Фото, видео

02 апреля 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер ознакомился с новыми автобусами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер 2 апреля осмотрел новые автобусы особо большого класса, вместимостью 184 пассажира, закупленные для Челябинска на средства специального казначейского кредита. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «В четвертом квартале 2023 года по решению президента было выделено полтора миллиарда рублей в виде специальных казначейских кредитов. Надо было пройти конкурс на получение этих средств, и в нем наш регион себя проявил хорошо. Был приобретен 131 автобус для 22 муниципалитетов, включая крупные. В Челябинск мы приобрели 10 новых автобусов особо большого класса, так называемых „гармошек“», — прокомментировал Текслер. Автобусы 1 апреля уже начали курсировать по маршрутам № 4 и № 64. Их вместимость, включая стоячие места — 184 человека, из них 36 сидячих мест. Для сравнения — вместимость автобусов большого класса (не «гармошек») — 103 человека. Новые автобусы работают на газомоторном топливе, то есть не загрязняют воздух. Автобусы такого типа в народе прозвали «гармошкой» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Автобус рассчитан на 184 пассажира, из них 36 — сидячих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водительское место отличается хорошим обзором и комфортом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Алексей Текслер 2 апреля осмотрел новые автобусы особо большого класса, вместимостью 184 пассажира, закупленные для Челябинска на средства специального казначейского кредита. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «В четвертом квартале 2023 года по решению президента было выделено полтора миллиарда рублей в виде специальных казначейских кредитов. Надо было пройти конкурс на получение этих средств, и в нем наш регион себя проявил хорошо. Был приобретен 131 автобус для 22 муниципалитетов, включая крупные. В Челябинск мы приобрели 10 новых автобусов особо большого класса, так называемых „гармошек“», — прокомментировал Текслер. Автобусы 1 апреля уже начали курсировать по маршрутам № 4 и № 64. Их вместимость, включая стоячие места — 184 человека, из них 36 сидячих мест. Для сравнения — вместимость автобусов большого класса (не «гармошек») — 103 человека. Новые автобусы работают на газомоторном топливе, то есть не загрязняют воздух.