На благоустройство набережной в Краснокамске выделены десятки миллионов рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Краснокамске Пермского края оказалось повреждено беговое покрытие на городской набережной, которую благоустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Фото в группе «Вечерний Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте» разместил горожанин Аркадий Колоколов. Он предположил, что объект благоустройства повредил подрядчик, который очищал набережную от снега.

«Наверное правая рука не знает, что делает левая! Устроители набережной „забыли“ рассказать городским благоустроителям, что резиновые дорожки нельзя чистить тракторами!» — написал Колоколов. В комментариях к посту горожане негативно отреагировали на произошедшее. Жительница Краснокамска Наталия Сурикова написала, что «набережную еще не сдали, а она уже разваливается». Горожанин Алексей Казаков призвал разобраться в случившемся прокуратуру. «А разве подрядчик не дает [на работы] гарантийный срок? Прокуратура должна провести проверку и обязать подрядчика привести все в надлежащий вид», — написал Казаков.

В администрации Краснокамского городского округа URA.RU сообщили, что пока не подсчитывали ущерб, причиненный действиями подрядной организации. Восстановить беговое покрытие на набережной планируется не ранее мая. «Объект пока не сдан и не принят в эксплуатацию. Запланирован комиссионный выезд совместно с управлением капстроительства и подрядчиков, после этого будет определен ущерб и сроки восстановления объекта. Восстановить покрытие можно только при устойчивых положительных температурах, ориентировочно до конца мая», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Проект «Набережная стихий» реализуется в Краснокамске с 2023 года в несколько этапов. Благоустройство объекта осуществляется с привлечением федеральных средств. На обновленной набережной появятся пешеходные дорожки, беседки, смотровые балконы, ротонда, амфитеатр и игровые зоны. Общая стоимость работ превышает 130 млн рублей.

Администрации Краснокамска предстоит оценить ущерб, причиненный подрядчиком беговому покрытию на набережной «Вечерний Краснокамск»