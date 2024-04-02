Армия и оружие ВС РФ за месяц нанесли почти 200 ударов по военной инфраструктуре Украины 02 апреля 2024 в 15:09 Размер текста - 17 + ВС РФ нанесли 192 удара по военной и энергетической инфраструктуре Украины Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За март Вооруженные силы России нанесли 192 удара по военной и энергетической структуре Украины. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «В марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры», — сообщил министр на селекторном совещании. По его словам, эти удары — асимметричный ответ на обстрелы ВСУ мирного населения и акты терроризма. Также на совещании Шойгу озвучил потери украинской армии за 2024 год. По его данным, ВСУ потеряли более 80 тысяч бойцов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! За март Вооруженные силы России нанесли 192 удара по военной и энергетической структуре Украины. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «В марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры», — сообщил министр на селекторном совещании. По его словам, эти удары — асимметричный ответ на обстрелы ВСУ мирного населения и акты терроризма. Также на совещании Шойгу озвучил потери украинской армии за 2024 год. По его данным, ВСУ потеряли более 80 тысяч бойцов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям