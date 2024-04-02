ВС РФ за месяц нанесли почти 200 ударов по военной инфраструктуре Украины

За март Вооруженные силы России нанесли 192 удара по военной и энергетической структуре Украины. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«В марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры», — сообщил министр на селекторном совещании.
По его словам, эти удары — асимметричный ответ на обстрелы ВСУ мирного населения и акты терроризма. Также на совещании Шойгу озвучил потери украинской армии за 2024 год. По его данным, ВСУ потеряли более 80 тысяч бойцов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.