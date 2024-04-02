ВС РФ за месяц нанесли почти 200 ударов по военной инфраструктуре Украины

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ВС РФ нанесли 192 удара по военной и энергетической инфраструктуре Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За март Вооруженные силы России нанесли 192 удара по военной и энергетической структуре Украины. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры», — сообщил министр на селекторном совещании.

По его словам, эти удары — асимметричный ответ на обстрелы ВСУ мирного населения и акты терроризма. Также на совещании Шойгу озвучил потери украинской армии за 2024 год. По его данным, ВСУ потеряли более 80 тысяч бойцов.

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За март Вооруженные силы России нанесли 192 удара по военной и энергетической структуре Украины. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «В марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры», — сообщил министр на селекторном совещании. По его словам, эти удары — асимметричный ответ на обстрелы ВСУ мирного населения и акты терроризма. Также на совещании Шойгу озвучил потери украинской армии за 2024 год. По его данным, ВСУ потеряли более 80 тысяч бойцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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