Тюмень вошла в топ регионов по стратегическому показателю

В Тюменской области на маркетплейс земли для застройки выставлены 23 участка

Для высотной застройки предназначены участки в Тюмени и поселке Боровский Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская область вошла в топ-10 регионов по количеству земельных участков, которые выставлены на маркетплейс единого ресурса застройщиков России. самые крупные участки предназначены для жилищного строительства и обустройства общественных территорий, гласят данные официального сайта ЕРЗ.РФ.

«Крупнейший участок площадью почти 30 Га расположен на территории Тюмени. Его назначение — территории общего пользования», — сообщает портал. Корреспондент URA.RU проанализировал данные маркетплейса и разобрался, какие объекты могут вскоре появиться на территории Тюменской области.

Новое жилье

Для жилищной застройки из 23 участков предназначены всего шесть. Самый крупный из них, площадью в 26,6 Га, находится в поселке Боровском. Еще один участок в 1,4 Га расположился в Московском, а в Перевалово для строительства жилья предназначены 4 Га. Три остальных находятся в самой Тюмени.

Сельское хозяйство

Для объектов, предназначенных под ведение сельского хозяйства или организации ЛПХ, в маркетплейсе отведены пять участков. Все они находятся в пределах Тюмени, п их общая площадь составляет чуть больше 41 Га.

Парковки и стоянки

Для хранения легкового транспорта и его обслуживания предназначены три участка. Два из них находятся в Тюмени, еще один — в селе Яр. Всего на эти нужды запланированы 9,34 Га земли

Объекты образования

Под детский сад или школу отведен участок в 1,39 Га в деревне Дударева. Конкретных планов по строительству здесь образовательного учреждения пока что нет.

Прочее

Остальные земли предназначены под различные несоциальные нужды. Один из участков отведен под озеленение, еще один — под общепит. На двух будут строить нежилые строения. А назначение двух участков в Тюмени и еще одного в Тюменском районе пока неизвестно.

Кто и что именно будет строить на всех этих участках — на данный момент не определено. Все эти участки размещены на маркетплейсе, а значит застройщик может появиться там в любое время.