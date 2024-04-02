В Екатеринбурге впервые со времен СССР проводят всероссийскую битву умов. Фото

В Екатеринбурге стартовал детско-юношеский турнир «Большая шахматная Россия»

02 апреля 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Дети съехались в Екатеринбург из 83 субъектов РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Общественный центр универсиады в Екатеринбурге на две недели превратили в площадку для состязаний. Однако демонстрируют здесь силу не физическую, а интеллектуальную: дети в шести возрастных группах выясняют, кто в будущем станет частью сборной России по шахматам и поедет на чемпионаты Азии и мира. Корреспондент URA.RU побывал на открытии детско-юношеского первенства «Большая шахматная Россия» и выяснил, почему турнир со времен Советского Союза проводится в Екатеринбурге впервые. На площадке в Новокольцовском микрорайоне шумно: в коридорах и залах бегают дети, ищут свои номера на столиках и болтают ногами под ними в ожидании старта крупного турнира. Шахматисты (в возрасте до 11 лет, подростки и молодежь) приехали из 83 регионов страны, при этом ожидаемое количество участников — свыше 4000. Меряться шахматными достижениями они будут с 1 по 16 апреля: за это время выявят лучших спортсменов в классике, блице, быстрых шахматах и решении шахматных композиций. Перед началом соревнования вице-президент свердловской шахматной федерации Альберт Степанян пожелал участникам проявить свои лучшие качества на «поле боя». «Желаю найти самые талантливые решения именно здесь, на уральской земле, приобрести новые дружеские связи, найти время посмотреть наш любимый город и получить удовольствие от того, что вы находитесь на Урале. Пусть победит сильнейший», — сказал Степанян. Стоит отметить, что около 20 лет детско-юношеское первенство России проходило в Сочи, но в последние пару лет локацию решили сменить и не просто так. «В Федерации шахмат России (ФШР) принято стратегическое решение, что самое главное детское соревнование должно идти в регионы. До 2023 года этот турнир всегда проводился в Сочи, но с перерывом на пандемию. В прошлом году это была Москва, в этом году — Екатеринбург. Дальше посмотрим, может быть это будет Казань или снова Екатеринбург», — подчеркнул Александр Ткачев, исполнительный директор ФШР. Выбор на Екатеринбург также пал из-за удобного расположения на границе Европы и Азии — удобно добираться всем участникам, не последнюю роль сыграл авторитет Федерации шахмат Свердловской области. К делу также подключились компании «Сима-ленд», РМК, ВСМПО-АВИСМА, Уральский федеральный университет, «ФосАгро» и другие. Они помогли организовать турнир и сделать пребывание участников максимально комфортным. «И я уверен, что соревнование пройдет на высочайшем уровне, тем более когда мероприятие подобного рода и масштаба проходит впервые в Свердловской области. Екатеринбург принимает такое масштабное детское шахматное соревнование, потому что даже во времена Советского Союза такого турнира здесь не было. […] Это придаст новый импульс, покажет пример проведения подобных соревнований, не только по шахматам, но и другим соревнованиям», — уверен Ткачев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Общественный центр универсиады в Екатеринбурге на две недели превратили в площадку для состязаний. Однако демонстрируют здесь силу не физическую, а интеллектуальную: дети в шести возрастных группах выясняют, кто в будущем станет частью сборной России по шахматам и поедет на чемпионаты Азии и мира. Корреспондент URA.RU побывал на открытии детско-юношеского первенства «Большая шахматная Россия» и выяснил, почему турнир со времен Советского Союза проводится в Екатеринбурге впервые. На площадке в Новокольцовском микрорайоне шумно: в коридорах и залах бегают дети, ищут свои номера на столиках и болтают ногами под ними в ожидании старта крупного турнира. Шахматисты (в возрасте до 11 лет, подростки и молодежь) приехали из 83 регионов страны, при этом ожидаемое количество участников — свыше 4000. Меряться шахматными достижениями они будут с 1 по 16 апреля: за это время выявят лучших спортсменов в классике, блице, быстрых шахматах и решении шахматных композиций. Перед началом соревнования вице-президент свердловской шахматной федерации Альберт Степанян пожелал участникам проявить свои лучшие качества на «поле боя». «Желаю найти самые талантливые решения именно здесь, на уральской земле, приобрести новые дружеские связи, найти время посмотреть наш любимый город и получить удовольствие от того, что вы находитесь на Урале. Пусть победит сильнейший», — сказал Степанян. Стоит отметить, что около 20 лет детско-юношеское первенство России проходило в Сочи, но в последние пару лет локацию решили сменить и не просто так. «В Федерации шахмат России (ФШР) принято стратегическое решение, что самое главное детское соревнование должно идти в регионы. До 2023 года этот турнир всегда проводился в Сочи, но с перерывом на пандемию. В прошлом году это была Москва, в этом году — Екатеринбург. Дальше посмотрим, может быть это будет Казань или снова Екатеринбург», — подчеркнул Александр Ткачев, исполнительный директор ФШР. Выбор на Екатеринбург также пал из-за удобного расположения на границе Европы и Азии — удобно добираться всем участникам, не последнюю роль сыграл авторитет Федерации шахмат Свердловской области. К делу также подключились компании «Сима-ленд», РМК, ВСМПО-АВИСМА, Уральский федеральный университет, «ФосАгро» и другие. Они помогли организовать турнир и сделать пребывание участников максимально комфортным. «И я уверен, что соревнование пройдет на высочайшем уровне, тем более когда мероприятие подобного рода и масштаба проходит впервые в Свердловской области. Екатеринбург принимает такое масштабное детское шахматное соревнование, потому что даже во времена Советского Союза такого турнира здесь не было. […] Это придаст новый импульс, покажет пример проведения подобных соревнований, не только по шахматам, но и другим соревнованиям», — уверен Ткачев.