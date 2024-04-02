Путин призвал изменить миграционную политику в России

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин выступает на заседании коллегии МВД Фото:

Необходимо кардинально обновить подходы к миграционной политике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нужно кардинально обновить подходы к миграционной политике»», — сообщил глава государства. Он также отметил, что России нужно обеспечить интересы и безопасность страны и общества, ради сохранения межнационального мира. Эти заявления Путина прозвучали во время сегодняшнего заседания коллегии МВД.

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Необходимо кардинально обновить подходы к миграционной политике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Нужно кардинально обновить подходы к миграционной политике»», — сообщил глава государства. Он также отметил, что России нужно обеспечить интересы и безопасность страны и общества, ради сохранения межнационального мира. Эти заявления Путина прозвучали во время сегодняшнего заседания коллегии МВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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