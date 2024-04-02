Путин призвал изменить миграционную политику в России

02 апреля 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выступает на заседании коллегии МВД Фото: Владимир Андреев © URA.RU Необходимо кардинально обновить подходы к миграционной политике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Нужно кардинально обновить подходы к миграционной политике»», — сообщил глава государства. Он также отметил, что России нужно обеспечить интересы и безопасность страны и общества, ради сохранения межнационального мира. Эти заявления Путина прозвучали во время сегодняшнего заседания коллегии МВД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Необходимо кардинально обновить подходы к миграционной политике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Нужно кардинально обновить подходы к миграционной политике»», — сообщил глава государства. Он также отметил, что России нужно обеспечить интересы и безопасность страны и общества, ради сохранения межнационального мира. Эти заявления Путина прозвучали во время сегодняшнего заседания коллегии МВД.