Путин призвал изменить миграционную политику в России

Владимир Путин выступает на заседании коллегии МВД
Необходимо кардинально обновить подходы к миграционной политике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Нужно кардинально обновить подходы к миграционной политике»», — сообщил глава государства. Он также отметил, что России нужно обеспечить интересы и безопасность страны и общества, ради сохранения межнационального мира. Эти заявления Путина прозвучали во время сегодняшнего заседания коллегии МВД.
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