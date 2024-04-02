Глава департамента ЖКХ объяснил, когда в Кургане отключат отопление

Отопительный сезон в Кургане завершиться при необходимой среднесуточной температуре. Об этом сообщил глава департамент ЖКХ администрации Кургана Роман Медведев.
«Попросил коллег с 15 апреля мониторить среднесуточную температуру, чтобы понимать, когда мы завершим отопительный сезон. В 2023 году мы завершили отопительный сезон 26 апреля. Для того чтобы отключить отопление, необходимо, чтобы среднесуточная температура была +8 градусов и держалась в течение пяти дней», — пояснил Медведев на заседании штаба ЖКХ, передает корреспондент URA.RU.
При этом глава департамента ЖКХ отметил, что в этот отопительный сезон прошел безаварийно. Медведев отметил, что с начала мая планируется проводить персональные штабы. На них будут приглашать представителей управляющих компаний Кургана и ресурсоснабжающие организации. Чиновники таким образом хотят отслеживать ситуацию с подготовкой к отопительным сезонам.
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Отопительный сезон в Кургане завершиться при необходимой среднесуточной температуре. Об этом сообщил глава департамент ЖКХ администрации Кургана Роман Медведев. «Попросил коллег с 15 апреля мониторить среднесуточную температуру, чтобы понимать, когда мы завершим отопительный сезон. В 2023 году мы завершили отопительный сезон 26 апреля. Для того чтобы отключить отопление, необходимо, чтобы среднесуточная температура была +8 градусов и держалась в течение пяти дней», — пояснил Медведев на заседании штаба ЖКХ, передает корреспондент URA.RU. При этом глава департамента ЖКХ отметил, что в этот отопительный сезон прошел безаварийно. Медведев отметил, что с начала мая планируется проводить персональные штабы. На них будут приглашать представителей управляющих компаний Кургана и ресурсоснабжающие организации. Чиновники таким образом хотят отслеживать ситуацию с подготовкой к отопительным сезонам.