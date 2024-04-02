Толпа мигрантов «штурмует» отделение ГИБДД в Екатеринбурге. Фото, видео

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Сотрудники полиции выталкивают из отделения толпу иностранцев
Сотрудники полиции выталкивают из отделения толпу иностранцев Фото:

В Екатеринбурге днем 2 апреля возле здания свердловской УГИБДД скопилась огромная очередь из иностранцев, которые хотят поменять национальные права на управление автомобилем на российские. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

Люди стоят в очереди в отделение ГИБДД с самого утра из-за того, что с 1 апреля вступил в силу ФЗ №313 «О внесении изменений в статьи 25 и 26 федерального закона „О безопасности дорожного движения“». Это значит, что иностранцам, получившим гражданство РФ или ВНЖ, необходимо сменить национальные водительские права на российские. «Вчера [1 апреля] очередей не было, так как у инспекторов был не приемный день», — передает корреспондент слова одного из граждан.

На видео видно, как иностранцы пытаются влезть в дверной проем отделения. Сотрудники полиции силой выталкивали толпу, пытаясь, призывать соблюдать очередь и не «штурмовать» здание. «Вы что устроили» — возмутился один из силовиков.

Для разъяснения новых требований законодательства и порядка обмена удостоверений открыты дополнительные окна и выведены дополнительно пять госинспекторов для оказания помощи гражданам. «Напоминаем, что обменять иностранное водительское удостоверение автомобилистам, передвигающимся на территории РФ, необходимо в течение одного года», — пояснили в Госавтоинспекции.

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В Екатеринбурге днем 2 апреля возле здания свердловской УГИБДД скопилась огромная очередь из иностранцев, которые хотят поменять национальные права на управление автомобилем на российские. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. Люди стоят в очереди в отделение ГИБДД с самого утра из-за того, что с 1 апреля вступил в силу ФЗ №313 «О внесении изменений в статьи 25 и 26 федерального закона „О безопасности дорожного движения“». Это значит, что иностранцам, получившим гражданство РФ или ВНЖ, необходимо сменить национальные водительские права на российские. «Вчера [1 апреля] очередей не было, так как у инспекторов был не приемный день», — передает корреспондент слова одного из граждан. На видео видно, как иностранцы пытаются влезть в дверной проем отделения. Сотрудники полиции силой выталкивали толпу, пытаясь, призывать соблюдать очередь и не «штурмовать» здание. «Вы что устроили» — возмутился один из силовиков. Для разъяснения новых требований законодательства и порядка обмена удостоверений открыты дополнительные окна и выведены дополнительно пять госинспекторов для оказания помощи гражданам. «Напоминаем, что обменять иностранное водительское удостоверение автомобилистам, передвигающимся на территории РФ, необходимо в течение одного года», — пояснили в Госавтоинспекции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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