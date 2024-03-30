Что изменится в жизни россиян с 1 апреля: индексация пенсий, призыв в армию

Генштаб: срочников не будут привлекать для службы на СВО

30 марта 2024 в 07:49 Размер текста - 17 +

С 1 апреля начнется призыв срочников в армию РФ, он затронет лиц от 18 до 30 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 апреля в России начнут действовать новые правила индексации пенсий, получения водительского удостоверения и поступления школьников в первые классы. Также изменения коснутся призыва в армию для срочников. В связи с этим появляются нюансы, которые стоит учитывать россиянам. Особенно водителям и военнообязанным. В частности, последних обещают не отправлять в зону СВО. URA.RU рассказывает, как изменятся некоторые сферы в жизни в стране с апреля. Индексация социальных пенсий и новые правила для школьников С апреля 2024 года социальные пенсии будут проиндексированы на 7,5%. Например, пенсия детям по потери кормильца вырастет на 1073 рубля, а детям с инвалидностью прибавят к выплате 1287,59 рубля. Также с 1 апреля начнется прием заявлений в первый класс школ. На «Госуслугах» можно заранее заполнить соответствующий черновик для упрощения этого процесса. Изменения для автомобилистов Будущие автолюбители столкнутся с изменениями в порядке сдачи экзаменов на водительские права. Четвертая попытка пересдачи теперь возможна не ранее, чем через шесть месяцев после провальной попытки и не позднее девяти месяцев. При этом будущие водители могут позволить себе совершать больше ошибок при сдаче экзамена — количество штрафных баллов повысили с пяти до семи. Что касается других изменений — теперь СНИЛС входит в список необходимых документов для сдачи экзаменов и получения удостоверения. ГИБДД будет запрашивать данные о СНИЛС через межведомственное взаимодействие. Также водителям, имеющим удостоверения иностранного образца, необходимо будет их заменить на российские. В противном случае они рискуют получить штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Водителям для получения категории D и подкатегории D1 теперь необходим стаж по категориям B, C, C1, D1. Это изменение направлено на повышение безопасности дорожного движения. При этом некоторые категории и подкатегории водительских прав теперь будут открываться автоматически. Для этого у водителя должен быть определенный стаж и другие категории прав. Иностранные национальные и международные права, а также зарубежные права старше одного года будут признаны недействительными. При этом водитель должен быть гражданином иностранного государства, лицом без вида на жительство или гражданства России. Однако такие водители могут поменять права на российские, но для этого им нужно будет сдать теоретический экзамен. Новость по теме Генштаб РФ озвучил важные детали весеннего призыва Призыв на срочную службу и последствия для уклонистов С апреля также начнется призыв на срочную службу в армию для мужчин от 18 до 30 лет. При этом изменения не затронут тех, кому на момент 1 января 2024 года уже исполнилось 27 лет. Призыв также не затронет тех, кто имеет право на отсрочку или освобождение от службы по состоянию здоровья (категория В — «ограниченно годен»). Срочников не будут привлекать для службы на фронте спецоперации, отметили в Генштабе. Неявка в военкомат повлечет за собой последствия. В частности, будет приостановлена выдача водительских прав, а также не получится зарегистрировать автомобиль после его приобретения. Также уклонение от службы в армии приведет к проблемам с оформлением сделок на недвижимость и приобретением кредитов. Помимо прочего, в случае неявки в военкомат срочнику грозит штраф до 30 тысяч рублей. Новость по теме С 1 апреля ремонт станет проще: как изменятся законы и цены Налоговая отчетность До 30 апреля нужно подать декларацию о доходах гражданина за предыдущий год. Налоговые обязанности возникают у тех, кто осуществил продажу имущества до истечения минимального срока владения, установленного законодательством. Также они касаются лиц, получивших доход от продажи, с которого не был удержан налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Поправки в жилищный кодекс С апреля 2024 года вступают в силу изменения в жилищное законодательство, касающиеся посуточной аренды жилья. Согласно поправкам, собственники квартир в многоквартирных домах получают официальное право сдавать свою недвижимость на короткий срок — от одного до нескольких дней. Однако при этом на собственников жилья возлагается ряд обязательств. В частности, они должны обеспечить установку приборов учета энергоресурсов в квартирах. Кроме того, собственники обязаны оплачивать услуги по вывозу мусора. Раньше каждый такой случай оценивался судом индивидуально. Связано это с тем, что сдача частной квартиры в посуточную аренду не может приравниваться к гостиничным услугам без тщательной оценки всех обстоятельств, связанных со сдачей конкретной квартиры. Также изменения коснутся перепланировки жилья. Ранее сообщалось, что в РФ с 1 апреля изменится закон о перепланировке квартир. Заместитель председателя Комитета ТПП России по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян заявила, что фактом перепланировки будет считаться любая трансформация размеров и форм помещения. Также изменится порядок согласования этого действия. В частости, собственник должен будет подготовить пакет документов и обратиться в Госжилинспекцию или местную администрацию, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 апреля в России начнут действовать новые правила индексации пенсий, получения водительского удостоверения и поступления школьников в первые классы. Также изменения коснутся призыва в армию для срочников. В связи с этим появляются нюансы, которые стоит учитывать россиянам. Особенно водителям и военнообязанным. В частности, последних обещают не отправлять в зону СВО. URA.RU рассказывает, как изменятся некоторые сферы в жизни в стране с апреля. С апреля 2024 года социальные пенсии будут проиндексированы на 7,5%. Например, пенсия детям по потери кормильца вырастет на 1073 рубля, а детям с инвалидностью прибавят к выплате 1287,59 рубля. Также с 1 апреля начнется прием заявлений в первый класс школ. На «Госуслугах» можно заранее заполнить соответствующий черновик для упрощения этого процесса. Будущие автолюбители столкнутся с изменениями в порядке сдачи экзаменов на водительские права. Четвертая попытка пересдачи теперь возможна не ранее, чем через шесть месяцев после провальной попытки и не позднее девяти месяцев. При этом будущие водители могут позволить себе совершать больше ошибок при сдаче экзамена — количество штрафных баллов повысили с пяти до семи. Что касается других изменений — теперь СНИЛС входит в список необходимых документов для сдачи экзаменов и получения удостоверения. ГИБДД будет запрашивать данные о СНИЛС через межведомственное взаимодействие. Также водителям, имеющим удостоверения иностранного образца, необходимо будет их заменить на российские. В противном случае они рискуют получить штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Водителям для получения категории D и подкатегории D1 теперь необходим стаж по категориям B, C, C1, D1. Это изменение направлено на повышение безопасности дорожного движения. При этом некоторые категории и подкатегории водительских прав теперь будут открываться автоматически. Для этого у водителя должен быть определенный стаж и другие категории прав. Иностранные национальные и международные права, а также зарубежные права старше одного года будут признаны недействительными. При этом водитель должен быть гражданином иностранного государства, лицом без вида на жительство или гражданства России. Однако такие водители могут поменять права на российские, но для этого им нужно будет сдать теоретический экзамен. С апреля также начнется призыв на срочную службу в армию для мужчин от 18 до 30 лет. При этом изменения не затронут тех, кому на момент 1 января 2024 года уже исполнилось 27 лет. Призыв также не затронет тех, кто имеет право на отсрочку или освобождение от службы по состоянию здоровья (категория В — «ограниченно годен»). Срочников не будут привлекать для службы на фронте спецоперации, отметили в Генштабе. Неявка в военкомат повлечет за собой последствия. В частности, будет приостановлена выдача водительских прав, а также не получится зарегистрировать автомобиль после его приобретения. Также уклонение от службы в армии приведет к проблемам с оформлением сделок на недвижимость и приобретением кредитов. Помимо прочего, в случае неявки в военкомат срочнику грозит штраф до 30 тысяч рублей. До 30 апреля нужно подать декларацию о доходах гражданина за предыдущий год. Налоговые обязанности возникают у тех, кто осуществил продажу имущества до истечения минимального срока владения, установленного законодательством. Также они касаются лиц, получивших доход от продажи, с которого не был удержан налог на доходы физических лиц (НДФЛ). С апреля 2024 года вступают в силу изменения в жилищное законодательство, касающиеся посуточной аренды жилья. Согласно поправкам, собственники квартир в многоквартирных домах получают официальное право сдавать свою недвижимость на короткий срок — от одного до нескольких дней. Однако при этом на собственников жилья возлагается ряд обязательств. В частности, они должны обеспечить установку приборов учета энергоресурсов в квартирах. Кроме того, собственники обязаны оплачивать услуги по вывозу мусора. Раньше каждый такой случай оценивался судом индивидуально. Связано это с тем, что сдача частной квартиры в посуточную аренду не может приравниваться к гостиничным услугам без тщательной оценки всех обстоятельств, связанных со сдачей конкретной квартиры. Также изменения коснутся перепланировки жилья. Ранее сообщалось, что в РФ с 1 апреля изменится закон о перепланировке квартир. Заместитель председателя Комитета ТПП России по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян заявила, что фактом перепланировки будет считаться любая трансформация размеров и форм помещения. Также изменится порядок согласования этого действия. В частости, собственник должен будет подготовить пакет документов и обратиться в Госжилинспекцию или местную администрацию, передает RT.