В Перми студентка медвуза нашла плюсы в совмещении учебы и работы в поликлинике

Студентка ПГМУ решила совместить работу в городской поликлинике с учебой в вузе

02 апреля 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

Девушка работает медсестрой в Городской клинической поликлинике (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Студентка 5 курса ПГМУ имени Е.А. Вагнера Дарья Ганицева, пришедшая работать медсестрой клиническую поликлинику Перми. нашла плюсы от совмещения работы и учебы в вузе. Медик отметила, что такой подход позволит ей набраться опыта в профессии и накопить стаж в медицине. Слова девушки приводятся в telegram-канале министерства здравоохранения Пермского края. «Главный плюс такого совмещения — накопление опыта и стажа в медицине. Кстати, практический опыт в медицине помогает мне легче осваивать учебный материал. Теперь уже сама система здравоохранения и ряд правил организации медпомощи знакомы мне изнутри», — призналась Ганицева. Дарья учится на лечебном факультете ПГМУ по целевому договору с поликлиникой. После окончания вуза она станет дипломированным врачом-терапевтом. В поликлинику девушка устроилась в сентябре 2023 года. Целевые договоры позволяют студентам-медикам гарантированно получить работу после окончания учебных заведений, а поликлиникам и больницам — решить вопрос с дефицитом кадров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студентка 5 курса ПГМУ имени Е.А. Вагнера Дарья Ганицева, пришедшая работать медсестрой клиническую поликлинику Перми. нашла плюсы от совмещения работы и учебы в вузе. Медик отметила, что такой подход позволит ей набраться опыта в профессии и накопить стаж в медицине. Слова девушки приводятся в telegram-канале министерства здравоохранения Пермского края. «Главный плюс такого совмещения — накопление опыта и стажа в медицине. Кстати, практический опыт в медицине помогает мне легче осваивать учебный материал. Теперь уже сама система здравоохранения и ряд правил организации медпомощи знакомы мне изнутри», — призналась Ганицева. Дарья учится на лечебном факультете ПГМУ по целевому договору с поликлиникой. После окончания вуза она станет дипломированным врачом-терапевтом. В поликлинику девушка устроилась в сентябре 2023 года. Целевые договоры позволяют студентам-медикам гарантированно получить работу после окончания учебных заведений, а поликлиникам и больницам — решить вопрос с дефицитом кадров.