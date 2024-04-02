В Перми студентка медвуза нашла плюсы в совмещении учебы и работы в поликлинике

Студентка ПГМУ решила совместить работу в городской поликлинике с учебой в вузе
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Клипарт. Магнитогорск, медсестра, больничный коридор, больница, дежурный пост
Девушка работает медсестрой в Городской клинической поликлинике (архивное фото) Фото:

Студентка 5 курса ПГМУ имени Е.А. Вагнера Дарья Ганицева, пришедшая работать медсестрой клиническую поликлинику Перми. нашла плюсы от совмещения работы и учебы в вузе. Медик отметила, что такой подход позволит ей набраться опыта в профессии и накопить стаж в медицине. Слова девушки приводятся в telegram-канале министерства здравоохранения Пермского края.

«Главный плюс такого совмещения — накопление опыта и стажа в медицине. Кстати, практический опыт в медицине помогает мне легче осваивать учебный материал. Теперь уже сама система здравоохранения и ряд правил организации медпомощи знакомы мне изнутри», — призналась Ганицева.

Дарья учится на лечебном факультете ПГМУ по целевому договору с поликлиникой. После окончания вуза она станет дипломированным врачом-терапевтом. В поликлинику девушка устроилась в сентябре 2023 года. Целевые договоры позволяют студентам-медикам гарантированно получить работу после окончания учебных заведений, а поликлиникам и больницам — решить вопрос с дефицитом кадров.

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Студентка 5 курса ПГМУ имени Е.А. Вагнера Дарья Ганицева, пришедшая работать медсестрой клиническую поликлинику Перми. нашла плюсы от совмещения работы и учебы в вузе. Медик отметила, что такой подход позволит ей набраться опыта в профессии и накопить стаж в медицине. Слова девушки приводятся в telegram-канале министерства здравоохранения Пермского края. «Главный плюс такого совмещения — накопление опыта и стажа в медицине. Кстати, практический опыт в медицине помогает мне легче осваивать учебный материал. Теперь уже сама система здравоохранения и ряд правил организации медпомощи знакомы мне изнутри», — призналась Ганицева. Дарья учится на лечебном факультете ПГМУ по целевому договору с поликлиникой. После окончания вуза она станет дипломированным врачом-терапевтом. В поликлинику девушка устроилась в сентябре 2023 года. Целевые договоры позволяют студентам-медикам гарантированно получить работу после окончания учебных заведений, а поликлиникам и больницам — решить вопрос с дефицитом кадров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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