02 апреля 2024

Политэлиты Ямала съезжаются на нефтегазовый форум в Новом Уренгое

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Клипарт по теме "фОРУМ-ВЫСТАВКА-КОНФЕРЕНЦИЯ-ЗАСЕДАНИЕ". Пермь, депутат, чиновник, ноги, бизнесмен, женщина, мужчина, ряд
Нефтегазовый форум в Новом Уренгое собирает окружные политэлиты Фото:

Политические элиты Ямала собираются на открытом в Новом Уренгое нефтегазовом форуме. Представители окружных органов власти соберутся на мероприятии 3 и 4 апреля, событие освещает URA.RU.

«На мероприятии уже присутствуют директор департамента экономики Валерий Миронов и глава департамента природных ресурсов Андрей Гаранин. С приветственной речью также выступил мэр газовой столицы Ямала Андрей Воронов», — рассказал корреспондент агентства.

Сообщается, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов уже вылетел к месту проведения форума. Утром 4 апреля он выступит перед участниками с приветственным словом. В программе форума также запланированы выступления представителей ведущих предприятий ТЭК России. Ранее URA.RU сообщало об открытии и основных задачах нефтегазового форума в Новом Уренгое.

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Политические элиты Ямала собираются на открытом в Новом Уренгое нефтегазовом форуме. Представители окружных органов власти соберутся на мероприятии 3 и 4 апреля, событие освещает URA.RU. «На мероприятии уже присутствуют директор департамента экономики Валерий Миронов и глава департамента природных ресурсов Андрей Гаранин. С приветственной речью также выступил мэр газовой столицы Ямала Андрей Воронов», — рассказал корреспондент агентства. Сообщается, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов уже вылетел к месту проведения форума. Утром 4 апреля он выступит перед участниками с приветственным словом. В программе форума также запланированы выступления представителей ведущих предприятий ТЭК России. Ранее URA.RU сообщало об открытии и основных задачах нефтегазового форума в Новом Уренгое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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