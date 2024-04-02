Политэлиты Ямала съезжаются на нефтегазовый форум в Новом Уренгое

Политические элиты Ямала собираются на открытом в Новом Уренгое нефтегазовом форуме. Представители окружных органов власти соберутся на мероприятии 3 и 4 апреля, событие освещает URA.RU.
«На мероприятии уже присутствуют директор департамента экономики Валерий Миронов и глава департамента природных ресурсов Андрей Гаранин. С приветственной речью также выступил мэр газовой столицы Ямала Андрей Воронов», — рассказал корреспондент агентства.
Сообщается, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов уже вылетел к месту проведения форума. Утром 4 апреля он выступит перед участниками с приветственным словом. В программе форума также запланированы выступления представителей ведущих предприятий ТЭК России. Ранее URA.RU сообщало об открытии и основных задачах нефтегазового форума в Новом Уренгое.
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Политические элиты Ямала собираются на открытом в Новом Уренгое нефтегазовом форуме. Представители окружных органов власти соберутся на мероприятии 3 и 4 апреля, событие освещает URA.RU. «На мероприятии уже присутствуют директор департамента экономики Валерий Миронов и глава департамента природных ресурсов Андрей Гаранин. С приветственной речью также выступил мэр газовой столицы Ямала Андрей Воронов», — рассказал корреспондент агентства. Сообщается, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов уже вылетел к месту проведения форума. Утром 4 апреля он выступит перед участниками с приветственным словом. В программе форума также запланированы выступления представителей ведущих предприятий ТЭК России. Ранее URA.RU сообщало об открытии и основных задачах нефтегазового форума в Новом Уренгое.