Блиновская проиграла суд с налоговой

Заявление Елены Блиновской было полностью отклонено судом
новость из сюжетаСиловики задержали блогера Елену Блиновскую
Арбитражный суд Москвы полностью отклонил заявление блогера Елены Блиновской к налоговой инспекции. Она пыталась обжаловать привлечение ее к ответственности за налоговое правонарушение. Об этом сообщили на заседании суда.
«В удовлетворении требований Блиновской отказать полностью», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. Кроме того, налоговая служба начислила блогеру 227 млн рублей налогов за «Марафоны желаний», которые она проводила.
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