Блиновская проиграла суд с налоговой

02 апреля 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Заявление Елены Блиновской было полностью отклонено судом Фото: Сергей Киселев/АГН Москва новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Арбитражный суд Москвы полностью отклонил заявление блогера Елены Блиновской к налоговой инспекции. Она пыталась обжаловать привлечение ее к ответственности за налоговое правонарушение. Об этом сообщили на заседании суда. «В удовлетворении требований Блиновской отказать полностью», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. Кроме того, налоговая служба начислила блогеру 227 млн рублей налогов за «Марафоны желаний», которые она проводила. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Москвы полностью отклонил заявление блогера Елены Блиновской к налоговой инспекции. Она пыталась обжаловать привлечение ее к ответственности за налоговое правонарушение. Об этом сообщили на заседании суда. «В удовлетворении требований Блиновской отказать полностью», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. Кроме того, налоговая служба начислила блогеру 227 млн рублей налогов за «Марафоны желаний», которые она проводила.