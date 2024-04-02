Блиновская проиграла суд с налоговой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Заявление Елены Блиновской было полностью отклонено судом Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Арбитражный суд Москвы полностью отклонил заявление блогера Елены Блиновской к налоговой инспекции. Она пыталась обжаловать привлечение ее к ответственности за налоговое правонарушение. Об этом сообщили на заседании суда.

«В удовлетворении требований Блиновской отказать полностью», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. Кроме того, налоговая служба начислила блогеру 227 млн рублей налогов за «Марафоны желаний», которые она проводила.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Москвы полностью отклонил заявление блогера Елены Блиновской к налоговой инспекции. Она пыталась обжаловать привлечение ее к ответственности за налоговое правонарушение. Об этом сообщили на заседании суда. «В удовлетворении требований Блиновской отказать полностью», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. Кроме того, налоговая служба начислила блогеру 227 млн рублей налогов за «Марафоны желаний», которые она проводила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...