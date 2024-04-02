Мэр Тюмени Кухарук получил очередную статусную награду

Тюмень победила в федеральной программе «Пять шагов для городов»

02 апреля 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Руслан Кухарук победил другие города России в соперничестве на лучшее общественное пространство Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэр Тюмени Руслан Кухарук получил почетную награду. Областная столица победила в программе «Пять шагов для городов» в номинации «Город рядом». Из более чем 4 тысяч проектов победило пространство на улице Республики, 21. Об этом сообщил глава Тюмени в своих социальных сетях. «Итоги сегодня были подведены на выставке-форуме „Россия“ в павильоне организатора конкурса ВЭБ.РФ. Награду вручил председатель Государственной корпорации развития „ВЭБ.РФ“ И.И. Шувалов. На церемонии также присутствовал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллин», — поделился глава города. Новая федеральная награда не единственная у мэра Тюмени Руслана Кухарука. Градоначальник является сопредседателем ВАРМСУ (Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления), регулярно занимает лидерские места в различных федеральных рейтингах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Тюмени Руслан Кухарук получил почетную награду. Областная столица победила в программе «Пять шагов для городов» в номинации «Город рядом». Из более чем 4 тысяч проектов победило пространство на улице Республики, 21. Об этом сообщил глава Тюмени в своих социальных сетях. «Итоги сегодня были подведены на выставке-форуме „Россия“ в павильоне организатора конкурса ВЭБ.РФ. Награду вручил председатель Государственной корпорации развития „ВЭБ.РФ“ И.И. Шувалов. На церемонии также присутствовал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллин», — поделился глава города. Новая федеральная награда не единственная у мэра Тюмени Руслана Кухарука. Градоначальник является сопредседателем ВАРМСУ (Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления), регулярно занимает лидерские места в различных федеральных рейтингах.