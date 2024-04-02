ФНС заподозрила российский «Ашан» в неуплате налогов

03 апреля 2024 в 02:42 Размер текста - 17 +

Торговую сеть «Ашан» проверили налоговики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Федеральная налоговая служба (ФНС) подозревает, что российский «Ашан» не доплатил в бюджет налогов на десятки миллионов рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности компании. «ФНС проверила российское подразделение „Ашан“ по итогам работы за 2020—2021 годы. Сумма неуплаченных налогов может составлять 125,9 млн рублей», — передает «РБК» со ссылкой на данные налоговиков. По данным издания, общая сумма, которую должен будет доплатить «Ашан» достигает 180, 9 млн рублей. Причины проверки торговой сети со стороны ФНС не называются. Ранее Федеральная антимонопольная служба России проверила ценообразование в торговых сетях, в том числе, в «Ашане». Проверка была связана с ростом цен на куриное яйцо, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная налоговая служба (ФНС) подозревает, что российский «Ашан» не доплатил в бюджет налогов на десятки миллионов рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности компании. «ФНС проверила российское подразделение „Ашан“ по итогам работы за 2020—2021 годы. Сумма неуплаченных налогов может составлять 125,9 млн рублей», — передает «РБК» со ссылкой на данные налоговиков. По данным издания, общая сумма, которую должен будет доплатить «Ашан» достигает 180, 9 млн рублей. Причины проверки торговой сети со стороны ФНС не называются. Ранее Федеральная антимонопольная служба России проверила ценообразование в торговых сетях, в том числе, в «Ашане». Проверка была связана с ростом цен на куриное яйцо, передает RT.