02 апреля 2024

ФНС заподозрила российский «Ашан» в неуплате налогов

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, уборка, мытье пола, ашан, санитарная обработка
Торговую сеть «Ашан» проверили налоговики Фото:

Федеральная налоговая служба (ФНС) подозревает, что российский «Ашан» не доплатил в бюджет налогов на десятки миллионов рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности компании.

«ФНС проверила российское подразделение „Ашан“ по итогам работы за 2020—2021 годы. Сумма неуплаченных налогов может составлять 125,9 млн рублей», — передает «РБК» со ссылкой на данные налоговиков.

По данным издания, общая сумма, которую должен будет доплатить «Ашан» достигает 180, 9 млн рублей. Причины проверки торговой сети со стороны ФНС не называются.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России проверила ценообразование в торговых сетях, в том числе, в «Ашане». Проверка была связана с ростом цен на куриное яйцо, передает RT.

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Федеральная налоговая служба (ФНС) подозревает, что российский «Ашан» не доплатил в бюджет налогов на десятки миллионов рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности компании. «ФНС проверила российское подразделение „Ашан“ по итогам работы за 2020—2021 годы. Сумма неуплаченных налогов может составлять 125,9 млн рублей», — передает «РБК» со ссылкой на данные налоговиков. По данным издания, общая сумма, которую должен будет доплатить «Ашан» достигает 180, 9 млн рублей. Причины проверки торговой сети со стороны ФНС не называются. Ранее Федеральная антимонопольная служба России проверила ценообразование в торговых сетях, в том числе, в «Ашане». Проверка была связана с ростом цен на куриное яйцо, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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