В суд впервые передали дело о диверсиях, в которых использовали детей

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Следствие полагает, что за спинами поджигателей могут стоять украинские спецслужбы Фото:

В России рассмотрят первое уголовное дело о диверсионном сообществе, в которое вовлекали трудных подростков. Силами несовершеннолетних организаторы преступной группы устраивали поджоги на железной дороге в Подмосковье. Вероятно, за спинами подстрекателей стояли украинские спецслужбы, пишет газета «Коммерсант».

«Изначально уголовное дело было возбуждено сотрудниками линейного отдела МВД Киевского направления Московской железной дороги по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Следствие полагало, что именно хулиганы 5, 6 и 11 апреля 2023 года пытались поджечь релейные шкафы. Однако детально изучив записи камер видеонаблюдения, а также детализацию телефонных соединений, полицейские вычислили первых подозреваемых», — говорится в материале.

Несовершеннолетние пояснили, что совершали акции по просьбе обещавшего им по несколько тысяч рублей. Позднее правоохранителям удалось задержать двух подозреваемых — ранее судимых мужчин из поселка Селятино Нарофоминского городского округа. В ходе следствия выяснилось, что в Telegram один из них познакомился с неким жителем Воронежа, который, затрагивая тему Украины, предложил устраивать поджоги на железной дороге за вознаграждение. За каждый релейный шкаф вербовщик обещал до 100 тыс. руб. Деньги диверсанты получить не успели — их задержала полиция.

В итоге хулиганство переквалифицировано УФСБ на более тяжкие преступления: создание диверсионного сообщества, прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, а также вовлечение несовершеннолетних в особо тяжкое преступление. Дела в отношении несовершеннолетних и кураторов поджигателей, за которым, очевидно, стояли украинские спецслужбы, рассмотрят во Втором западном окружном военном суде Москвы. Предварительные слушания назначены на 10 апреля.

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В России рассмотрят первое уголовное дело о диверсионном сообществе, в которое вовлекали трудных подростков. Силами несовершеннолетних организаторы преступной группы устраивали поджоги на железной дороге в Подмосковье. Вероятно, за спинами подстрекателей стояли украинские спецслужбы, пишет газета «Коммерсант». «Изначально уголовное дело было возбуждено сотрудниками линейного отдела МВД Киевского направления Московской железной дороги по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Следствие полагало, что именно хулиганы 5, 6 и 11 апреля 2023 года пытались поджечь релейные шкафы. Однако детально изучив записи камер видеонаблюдения, а также детализацию телефонных соединений, полицейские вычислили первых подозреваемых», — говорится в материале. Несовершеннолетние пояснили, что совершали акции по просьбе обещавшего им по несколько тысяч рублей. Позднее правоохранителям удалось задержать двух подозреваемых — ранее судимых мужчин из поселка Селятино Нарофоминского городского округа. В ходе следствия выяснилось, что в Telegram один из них познакомился с неким жителем Воронежа, который, затрагивая тему Украины, предложил устраивать поджоги на железной дороге за вознаграждение. За каждый релейный шкаф вербовщик обещал до 100 тыс. руб. Деньги диверсанты получить не успели — их задержала полиция. В итоге хулиганство переквалифицировано УФСБ на более тяжкие преступления: создание диверсионного сообщества, прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, а также вовлечение несовершеннолетних в особо тяжкое преступление. Дела в отношении несовершеннолетних и кураторов поджигателей, за которым, очевидно, стояли украинские спецслужбы, рассмотрят во Втором западном окружном военном суде Москвы. Предварительные слушания назначены на 10 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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