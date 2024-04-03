В суд впервые передали дело о диверсиях, в которых использовали детей

03 апреля 2024 в 05:17 Размер текста - 17 +

Следствие полагает, что за спинами поджигателей могут стоять украинские спецслужбы Фото: Антон Белицкий © URA.RU В России рассмотрят первое уголовное дело о диверсионном сообществе, в которое вовлекали трудных подростков. Силами несовершеннолетних организаторы преступной группы устраивали поджоги на железной дороге в Подмосковье. Вероятно, за спинами подстрекателей стояли украинские спецслужбы, пишет газета «Коммерсант». «Изначально уголовное дело было возбуждено сотрудниками линейного отдела МВД Киевского направления Московской железной дороги по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Следствие полагало, что именно хулиганы 5, 6 и 11 апреля 2023 года пытались поджечь релейные шкафы. Однако детально изучив записи камер видеонаблюдения, а также детализацию телефонных соединений, полицейские вычислили первых подозреваемых», — говорится в материале. Несовершеннолетние пояснили, что совершали акции по просьбе обещавшего им по несколько тысяч рублей. Позднее правоохранителям удалось задержать двух подозреваемых — ранее судимых мужчин из поселка Селятино Нарофоминского городского округа. В ходе следствия выяснилось, что в Telegram один из них познакомился с неким жителем Воронежа, который, затрагивая тему Украины, предложил устраивать поджоги на железной дороге за вознаграждение. За каждый релейный шкаф вербовщик обещал до 100 тыс. руб. Деньги диверсанты получить не успели — их задержала полиция. В итоге хулиганство переквалифицировано УФСБ на более тяжкие преступления: создание диверсионного сообщества, прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, а также вовлечение несовершеннолетних в особо тяжкое преступление. Дела в отношении несовершеннолетних и кураторов поджигателей, за которым, очевидно, стояли украинские спецслужбы, рассмотрят во Втором западном окружном военном суде Москвы. Предварительные слушания назначены на 10 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России рассмотрят первое уголовное дело о диверсионном сообществе, в которое вовлекали трудных подростков. Силами несовершеннолетних организаторы преступной группы устраивали поджоги на железной дороге в Подмосковье. Вероятно, за спинами подстрекателей стояли украинские спецслужбы, пишет газета «Коммерсант». «Изначально уголовное дело было возбуждено сотрудниками линейного отдела МВД Киевского направления Московской железной дороги по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Следствие полагало, что именно хулиганы 5, 6 и 11 апреля 2023 года пытались поджечь релейные шкафы. Однако детально изучив записи камер видеонаблюдения, а также детализацию телефонных соединений, полицейские вычислили первых подозреваемых», — говорится в материале. Несовершеннолетние пояснили, что совершали акции по просьбе обещавшего им по несколько тысяч рублей. Позднее правоохранителям удалось задержать двух подозреваемых — ранее судимых мужчин из поселка Селятино Нарофоминского городского округа. В ходе следствия выяснилось, что в Telegram один из них познакомился с неким жителем Воронежа, который, затрагивая тему Украины, предложил устраивать поджоги на железной дороге за вознаграждение. За каждый релейный шкаф вербовщик обещал до 100 тыс. руб. Деньги диверсанты получить не успели — их задержала полиция. В итоге хулиганство переквалифицировано УФСБ на более тяжкие преступления: создание диверсионного сообщества, прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, а также вовлечение несовершеннолетних в особо тяжкое преступление. Дела в отношении несовершеннолетних и кураторов поджигателей, за которым, очевидно, стояли украинские спецслужбы, рассмотрят во Втором западном окружном военном суде Москвы. Предварительные слушания назначены на 10 апреля.