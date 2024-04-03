Основателя крупнейшего в РФ производителя краски осудили за кражу 130 млн рублей

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Интервью с Юрием Синельщиковым. Москва, упк, уголовный кодекс
Фигуранты дела во время его рассмотрения пересекли границу страны Фото:

В России признали виновным в хищении и отмывании 139 млн рублей основателя одного из крупных российских производителей краски ГК «Сенеж». Алексея Кнекова и его супругу приговорили к восьми с половиной и семи с половиной годам колонии соответственно, сообщает газета «Коммерсант».

«Основатель ГК „Сенеж“ Алексей Кнеков и его супруга Ольга Кнекова обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с последующим отмыванием денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) в размере 139 млн рублей. Хорошевский суд рассматривал дело супругов с ноября 2022 года, но приостановил слушания, потому что подсудимые, находившиеся под подпиской о невыезде, перестали приходить на заседания», — пишет «Коммерсантъ».

В итоге судебное решение было вынесено заочно, поскольку сейчас, по данным издания, супруги могут находиться в Черногории. Адвокаты Кнековых уже обжаловали его.

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В России признали виновным в хищении и отмывании 139 млн рублей основателя одного из крупных российских производителей краски ГК «Сенеж». Алексея Кнекова и его супругу приговорили к восьми с половиной и семи с половиной годам колонии соответственно, сообщает газета «Коммерсант». «Основатель ГК „Сенеж“ Алексей Кнеков и его супруга Ольга Кнекова обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с последующим отмыванием денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) в размере 139 млн рублей. Хорошевский суд рассматривал дело супругов с ноября 2022 года, но приостановил слушания, потому что подсудимые, находившиеся под подпиской о невыезде, перестали приходить на заседания», — пишет «Коммерсантъ». В итоге судебное решение было вынесено заочно, поскольку сейчас, по данным издания, супруги могут находиться в Черногории. Адвокаты Кнековых уже обжаловали его.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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