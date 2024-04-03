Основателя крупнейшего в РФ производителя краски осудили за кражу 130 млн рублей

03 апреля 2024 в 05:52 Размер текста - 17 +

Фигуранты дела во время его рассмотрения пересекли границу страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России признали виновным в хищении и отмывании 139 млн рублей основателя одного из крупных российских производителей краски ГК «Сенеж». Алексея Кнекова и его супругу приговорили к восьми с половиной и семи с половиной годам колонии соответственно, сообщает газета «Коммерсант». «Основатель ГК „Сенеж“ Алексей Кнеков и его супруга Ольга Кнекова обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с последующим отмыванием денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) в размере 139 млн рублей. Хорошевский суд рассматривал дело супругов с ноября 2022 года, но приостановил слушания, потому что подсудимые, находившиеся под подпиской о невыезде, перестали приходить на заседания», — пишет «Коммерсантъ». В итоге судебное решение было вынесено заочно, поскольку сейчас, по данным издания, супруги могут находиться в Черногории. Адвокаты Кнековых уже обжаловали его. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России признали виновным в хищении и отмывании 139 млн рублей основателя одного из крупных российских производителей краски ГК «Сенеж». Алексея Кнекова и его супругу приговорили к восьми с половиной и семи с половиной годам колонии соответственно, сообщает газета «Коммерсант». «Основатель ГК „Сенеж“ Алексей Кнеков и его супруга Ольга Кнекова обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с последующим отмыванием денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) в размере 139 млн рублей. Хорошевский суд рассматривал дело супругов с ноября 2022 года, но приостановил слушания, потому что подсудимые, находившиеся под подпиской о невыезде, перестали приходить на заседания», — пишет «Коммерсантъ». В итоге судебное решение было вынесено заочно, поскольку сейчас, по данным издания, супруги могут находиться в Черногории. Адвокаты Кнековых уже обжаловали его.