При землетрясении на Тайване есть погибший и десятки пострадавших

Около 50 человек пострадали из-за землетрясения
Один человек погиб и около 50 пострадали из-за землетрясения на Тайване. Об этом сообщили в пожарных службах.
«По меньшей мере один человек погиб, еще 50 пострадали в результате землетрясения на Тайване», — заявили представители пожарных служб. Слова передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что сразу два мощных землетрясения зарегистрированы возле восточного побережья Тайваня, передает «Национальная служба новостей». Стихийное бедствие вынудило ведущего производителя полупроводников на Тайване TSMC приступить к эвакуации своих производственных мощностей.
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