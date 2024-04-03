При землетрясении на Тайване есть погибший и десятки пострадавших

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Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск, руины, трещина, аварийное жилье, ветхое жилье, ветхо-аварийный дом
Около 50 человек пострадали из-за землетрясения Фото:

Один человек погиб и около 50 пострадали из-за землетрясения на Тайване. Об этом сообщили в пожарных службах.

«По меньшей мере один человек погиб, еще 50 пострадали в результате землетрясения на Тайване», — заявили представители пожарных служб. Слова передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сразу два мощных землетрясения зарегистрированы возле восточного побережья Тайваня, передает «Национальная служба новостей». Стихийное бедствие вынудило ведущего производителя полупроводников на Тайване TSMC приступить к эвакуации своих производственных мощностей.

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Один человек погиб и около 50 пострадали из-за землетрясения на Тайване. Об этом сообщили в пожарных службах. «По меньшей мере один человек погиб, еще 50 пострадали в результате землетрясения на Тайване», — заявили представители пожарных служб. Слова передает ТАСС. Ранее сообщалось, что сразу два мощных землетрясения зарегистрированы возле восточного побережья Тайваня, передает «Национальная служба новостей». Стихийное бедствие вынудило ведущего производителя полупроводников на Тайване TSMC приступить к эвакуации своих производственных мощностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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