Большинство челябинцев выступает за введение ограничений для водителей электросамокатов

Челябинцы предлагают запретить самокатчикам ездить по пешеходным зонам

03 апреля 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Челябинцы предлагают ввести ограничения скорости для самокатчиков и запретить им ездить по тротуарам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов в Челябинске выступает 61% горожан. При этом женщины лучше контролируют езду, чем мужчины. Сторонников и противников ограничений, согласно опросу, больше среди молодежи, сообщили в пресс-службе SuperJob. «В Челябинске 61% горожан поддерживают введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов. Женщины выступают за регулирование езды на самокатах значительно чаще мужчин (67 и 55% соответственно). Среди горожан до 34 лет больше как сторонников, так и противников регулирования, чем среди тех, кто старше», — сообщили в пресс-службе. По результатам анализа комментариев и мнений респондентов, которые попросили ограничения для вождения самокатов и электросамокатов, были выявлены такие законодательные ограничения, как ограничение скорости, возрастное ограничение 18+, введение обучения по безопасной эксплуатации и сдача теоретического экзамена, наличие удостоверения, аналогичного водительскому для автомобилей. Также горожане хотели бы ввести запрет движения по тротуарам, пешеходным зонам, чтобы на электросамокатах можно было бы ездить только по специально оборудованным дорожкам, полосам или вне города. Помимо этого, челябинцы предложили ввести расширение системы штрафов за нарушения ПДД. Такие ограничения по мнению респондентов являются наиболее важными и необходимыми для регулирования использования самокатов и электросамокатов в городских условиях и для обеспечения безопасности как для водителей, так и для пешеходов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов в Челябинске выступает 61% горожан. При этом женщины лучше контролируют езду, чем мужчины. Сторонников и противников ограничений, согласно опросу, больше среди молодежи, сообщили в пресс-службе SuperJob. «В Челябинске 61% горожан поддерживают введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов. Женщины выступают за регулирование езды на самокатах значительно чаще мужчин (67 и 55% соответственно). Среди горожан до 34 лет больше как сторонников, так и противников регулирования, чем среди тех, кто старше», — сообщили в пресс-службе. По результатам анализа комментариев и мнений респондентов, которые попросили ограничения для вождения самокатов и электросамокатов, были выявлены такие законодательные ограничения, как ограничение скорости, возрастное ограничение 18+, введение обучения по безопасной эксплуатации и сдача теоретического экзамена, наличие удостоверения, аналогичного водительскому для автомобилей. Также горожане хотели бы ввести запрет движения по тротуарам, пешеходным зонам, чтобы на электросамокатах можно было бы ездить только по специально оборудованным дорожкам, полосам или вне города. Помимо этого, челябинцы предложили ввести расширение системы штрафов за нарушения ПДД. Такие ограничения по мнению респондентов являются наиболее важными и необходимыми для регулирования использования самокатов и электросамокатов в городских условиях и для обеспечения безопасности как для водителей, так и для пешеходов.