В Челябинске скончался председатель районного суда Винников

Юрий Винников был назначен председателем Курчатовского районного суда в 2015 году Фото: с сайта судьироссии.рф

В Челябинске скончался председатель Курчатовского районного суда Юрий Винников. Об этом 8 ноября 2025 года URA.RU сообщили в судейском сообществе. Юрию Винникову было 62 года.

«Юрий Винников скончался сегодня», — подтвердили в Курчатовском районном суде Челябинска. В инстанции не раскрывают причины смерти.

Юрий Винников родился в Казахстане, в 1984 году окончил Свердловский юридический институт. До назначения на пост председателя Курчатовского районного суда он возглавлял суд в Красноармейском районе. В 2015 году назначен председателем Курчатовского районного суда города Челябинска на шесть лет, и в 2021 году — на тот же срок.

Продолжение после рекламы