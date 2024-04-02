Губернатор Махонин меняет формат ежегодного послания

Губернатор Махонин выступит с посланием к пермякам 16 апреля

03 апреля 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин будет выступать в Краевой музыкальной школе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступит с ежегодным посланием. В отличие от предыдущих лет это будет не в день заседания заксобрания, 18 апреля, а накануне, 16 апреля. По одной из версий, это связано с тем, что 18 апреля ЗС будет праздновать 30-летие, и власти решили не смешивать два события. И выступать Махонин будет не в Органном зале, а в Краевой музыкальной школе. «Краевая музыкальная школа — новый знаковый объект российского уровня. Послание будет адресовано широкому кругу лиц — депутатам, представителям конфессий, руководителям общественных организаций. Для всех желающих будет предусмотрена экскурсия», — отметил инсайдер. Источники говорят, что выступление Махонина будет построено от задач и акцентов, поставленных в послании президента РФ Владимира Путина от 29 февраля. Будут озвучены задачи по нацпроектам, а также планы региона в контексте семьи. Традиционно губернатор остановится на демографии и здравоохранении. Причем это будет именно послание: обычно в апреле губернаторы отчитывались о работе правительства за предыдущий год. В 2024 году эти события разделили: 16 апреля будет послание Махонина, а 18 апреля на заседании заксобрания первый вице-премьер Ольга Антипина отчитается перед депутатами о достижениях краевых властей за 2023 год. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступит с ежегодным посланием. В отличие от предыдущих лет это будет не в день заседания заксобрания, 18 апреля, а накануне, 16 апреля. По одной из версий, это связано с тем, что 18 апреля ЗС будет праздновать 30-летие, и власти решили не смешивать два события. И выступать Махонин будет не в Органном зале, а в Краевой музыкальной школе. «Краевая музыкальная школа — новый знаковый объект российского уровня. Послание будет адресовано широкому кругу лиц — депутатам, представителям конфессий, руководителям общественных организаций. Для всех желающих будет предусмотрена экскурсия», — отметил инсайдер. Источники говорят, что выступление Махонина будет построено от задач и акцентов, поставленных в послании президента РФ Владимира Путина от 29 февраля. Будут озвучены задачи по нацпроектам, а также планы региона в контексте семьи. Традиционно губернатор остановится на демографии и здравоохранении. Причем это будет именно послание: обычно в апреле губернаторы отчитывались о работе правительства за предыдущий год. В 2024 году эти события разделили: 16 апреля будет послание Махонина, а 18 апреля на заседании заксобрания первый вице-премьер Ольга Антипина отчитается перед депутатами о достижениях краевых властей за 2023 год. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен.