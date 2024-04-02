Стартовал прием документов от желающих стать мэром Копейска

Полномочия действующего мэра Андрея Фалейчика истекают в июне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) 4 июня пройдет конкурс по отбору кандидатов на пост главы города. Прием документов от желающих принять участие в конкурсе на должность мэра стартовал.

«Объявляется конкурс по отбору кандидатур на должность главы Копейского городского округа. Конкурс проводится 4 июня 2024 года в здании администрации Копейска», — сообщается на информресурсе местного собрания депутатов.

Конкурс должен выявить не менее двух наиболее подготовленных для работы мэром кандидатов. Желающие могут подать заявление о намерении принять участие в конкурсе и другие необходимые документы с 1 по 12 апреля включительно.

Конкурсный отбор проведет специально созданная комиссия из восьми человек. Четверо из них представят горсобрание, еще четверо будут назначены губернатором региона. Председателем комиссии выберут одного из членов, назначенных главой региона.

После того как комиссия выберет не менее двух кандидатов, состоятся выборы. Они пройдут в июне путем тайного голосования депутатов горсобрания. Перед голосованием отобранные кандидаты представят депутатам свои программы развития города.

Полномочия действующего мэра Копейска Андрея Фалейчика истекают в июне. Фалейчик имеет право выдвинуть свою кандидатуру на второй срок наравне с другими кандидатами.