02 апреля 2024

В Екатеринбурге поймали двух альфонсов, обманувших 17 девушек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор бывшему главе МЧС Рожкову Олегу. Курган , арестант, руки, наручники
Задержанные оформляли бизнес на девушек Фото:

В Екатеринбурге направили в суд уголовное дело 23-летнего парня-альфонса и его подельника, обманывавших девушек. Всего на их счету 17 эпизодов мошенничества, каждый из которых на сумму от 60 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России.

«С октября 2021 года по март 2023 года мужчины знакомились с девушками и входили к ним в доверие. После того как с будущими потерпевшими устанавливались доверительные отношения, обвиняемые предлагали девушкам открыть совместный бизнес, регистрироваться в качестве ИП и оформлять на них соответствующие расчетные счета», — сказано в сообщении.

После махинаций мужчины переставали выходить на связь со своими жертвами. Деньги были потрачены на собственные нужды.

Фото:

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В Екатеринбурге направили в суд уголовное дело 23-летнего парня-альфонса и его подельника, обманывавших девушек. Всего на их счету 17 эпизодов мошенничества, каждый из которых на сумму от 60 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России. «С октября 2021 года по март 2023 года мужчины знакомились с девушками и входили к ним в доверие. После того как с будущими потерпевшими устанавливались доверительные отношения, обвиняемые предлагали девушкам открыть совместный бизнес, регистрироваться в качестве ИП и оформлять на них соответствующие расчетные счета», — сказано в сообщении. После махинаций мужчины переставали выходить на связь со своими жертвами. Деньги были потрачены на собственные нужды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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