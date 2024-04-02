Задержанные оформляли бизнес на девушек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге направили в суд уголовное дело 23-летнего парня-альфонса и его подельника, обманывавших девушек. Всего на их счету 17 эпизодов мошенничества, каждый из которых на сумму от 60 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России.

«С октября 2021 года по март 2023 года мужчины знакомились с девушками и входили к ним в доверие. После того как с будущими потерпевшими устанавливались доверительные отношения, обвиняемые предлагали девушкам открыть совместный бизнес, регистрироваться в качестве ИП и оформлять на них соответствующие расчетные счета», — сказано в сообщении.

После махинаций мужчины переставали выходить на связь со своими жертвами. Деньги были потрачены на собственные нужды.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу