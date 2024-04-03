Финалиста шестого «Голоса» Ладислава Бубнара избили в Москве

03 апреля 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Ладислав Бубнар госпитализирован в НИИ им. Склифосовского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Финалист шестого сезона телепроекта «Голос» Ладислав Бубнар стал жертвой нападения в Москве, в результате чего певец был госпитализирован. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Певец вызвал скорую с Веерной улицы и сообщил медикам, что его избил знакомый», — говорится в сообщении. Авторы канала подчеркнули, что Бубнар был доставлен в НИИ им. Склифосовского с диагнозом ушиб головы и растяжение связок шейного отдела. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства и мотивы нападения выясняются. Ранее сообщалось, что несколько мужчин набросились около московского караоке-клуба на ветерана СВО Марата Дерябина и столкнули его с лестницы. В результате боец потерял сознание и получил серьезные травмы, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Финалист шестого сезона телепроекта «Голос» Ладислав Бубнар стал жертвой нападения в Москве, в результате чего певец был госпитализирован. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Певец вызвал скорую с Веерной улицы и сообщил медикам, что его избил знакомый», — говорится в сообщении. Авторы канала подчеркнули, что Бубнар был доставлен в НИИ им. Склифосовского с диагнозом ушиб головы и растяжение связок шейного отдела. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства и мотивы нападения выясняются. Ранее сообщалось, что несколько мужчин набросились около московского караоке-клуба на ветерана СВО Марата Дерябина и столкнули его с лестницы. В результате боец потерял сознание и получил серьезные травмы, передает телеканал 360.