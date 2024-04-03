Финалиста шестого «Голоса» Ладислава Бубнара избили в Москве

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Ладислав Бубнар госпитализирован в НИИ им. Склифосовского Фото:

Финалист шестого сезона телепроекта «Голос» Ладислав Бубнар стал жертвой нападения в Москве, в результате чего певец был госпитализирован. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Певец вызвал скорую с Веерной улицы и сообщил медикам, что его избил знакомый», — говорится в сообщении. Авторы канала подчеркнули, что Бубнар был доставлен в НИИ им. Склифосовского с диагнозом ушиб головы и растяжение связок шейного отдела.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства и мотивы нападения выясняются.

Ранее сообщалось, что несколько мужчин набросились около московского караоке-клуба на ветерана СВО Марата Дерябина и столкнули его с лестницы. В результате боец потерял сознание и получил серьезные травмы, передает телеканал 360.

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Финалист шестого сезона телепроекта «Голос» Ладислав Бубнар стал жертвой нападения в Москве, в результате чего певец был госпитализирован. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Певец вызвал скорую с Веерной улицы и сообщил медикам, что его избил знакомый», — говорится в сообщении. Авторы канала подчеркнули, что Бубнар был доставлен в НИИ им. Склифосовского с диагнозом ушиб головы и растяжение связок шейного отдела. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства и мотивы нападения выясняются. Ранее сообщалось, что несколько мужчин набросились около московского караоке-клуба на ветерана СВО Марата Дерябина и столкнули его с лестницы. В результате боец потерял сознание и получил серьезные травмы, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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