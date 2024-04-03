Финалиста шестого «Голоса» Ладислава Бубнара избили в Москве

Финалист шестого сезона телепроекта «Голос» Ладислав Бубнар стал жертвой нападения в Москве, в результате чего певец был госпитализирован. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Певец вызвал скорую с Веерной улицы и сообщил медикам, что его избил знакомый», — говорится в сообщении. Авторы канала подчеркнули, что Бубнар был доставлен в НИИ им. Склифосовского с диагнозом ушиб головы и растяжение связок шейного отдела.
В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства и мотивы нападения выясняются.
Ранее сообщалось, что несколько мужчин набросились около московского караоке-клуба на ветерана СВО Марата Дерябина и столкнули его с лестницы. В результате боец потерял сознание и получил серьезные травмы, передает телеканал 360.
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