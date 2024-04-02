02 апреля 2024

Профессор Ирина Фельдблюм: от молока можно заразиться клещевым энцефалитом

© Служба новостей «URA.RU»
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Прессконференция министра здравоохранения Пермского края. Пермь, фельдблюм ирина
Ирина Фельдблюм призывает привиться от клещевого энцефалита Фото:

В Пермском крае наступает сезон клещевой активности. Каждый год от их укусов страдают тысячи жителей региона, а многие заражаются клещевым энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом. Заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медицинского университета, заслуженный врач РФ, профессор Ирина Фельдблюм отмечает, что заразиться опасной болезнью можно, не выходя в лес. Источником может стать молоко.

«Наибольшему риску заражения клещевым энцефалитом подвержены садоводы — огородники, а также люди, которые посещают лес. Также существует риск заражения при употреблении сырого молока и термически необработанной молочной продукции», — цитирует Фельдблюм сайт пермского регионального управления Роспоребнадзора.

За 2023 год в Пермском крае зарегистрировано более 16 тысяч укусов клещей, что в два раза выше среднего по стране. Ежегодно заболеваемость энцефалитом и боррелиозом в регионе превышает среднероссийские показатели. Сейчас в поликлиниках края жители могут поставить прививки от опасных болезней.

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В Пермском крае наступает сезон клещевой активности. Каждый год от их укусов страдают тысячи жителей региона, а многие заражаются клещевым энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом. Заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медицинского университета, заслуженный врач РФ, профессор Ирина Фельдблюм отмечает, что заразиться опасной болезнью можно, не выходя в лес. Источником может стать молоко. «Наибольшему риску заражения клещевым энцефалитом подвержены садоводы — огородники, а также люди, которые посещают лес. Также существует риск заражения при употреблении сырого молока и термически необработанной молочной продукции», — цитирует Фельдблюм сайт пермского регионального управления Роспоребнадзора. За 2023 год в Пермском крае зарегистрировано более 16 тысяч укусов клещей, что в два раза выше среднего по стране. Ежегодно заболеваемость энцефалитом и боррелиозом в регионе превышает среднероссийские показатели. Сейчас в поликлиниках края жители могут поставить прививки от опасных болезней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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