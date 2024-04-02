Профессор Ирина Фельдблюм: от молока можно заразиться клещевым энцефалитом

03 апреля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Ирина Фельдблюм призывает привиться от клещевого энцефалита Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Пермском крае наступает сезон клещевой активности. Каждый год от их укусов страдают тысячи жителей региона, а многие заражаются клещевым энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом. Заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медицинского университета, заслуженный врач РФ, профессор Ирина Фельдблюм отмечает, что заразиться опасной болезнью можно, не выходя в лес. Источником может стать молоко. «Наибольшему риску заражения клещевым энцефалитом подвержены садоводы — огородники, а также люди, которые посещают лес. Также существует риск заражения при употреблении сырого молока и термически необработанной молочной продукции», — цитирует Фельдблюм сайт пермского регионального управления Роспоребнадзора. За 2023 год в Пермском крае зарегистрировано более 16 тысяч укусов клещей, что в два раза выше среднего по стране. Ежегодно заболеваемость энцефалитом и боррелиозом в регионе превышает среднероссийские показатели. Сейчас в поликлиниках края жители могут поставить прививки от опасных болезней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае наступает сезон клещевой активности. Каждый год от их укусов страдают тысячи жителей региона, а многие заражаются клещевым энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом. Заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медицинского университета, заслуженный врач РФ, профессор Ирина Фельдблюм отмечает, что заразиться опасной болезнью можно, не выходя в лес. Источником может стать молоко. «Наибольшему риску заражения клещевым энцефалитом подвержены садоводы — огородники, а также люди, которые посещают лес. Также существует риск заражения при употреблении сырого молока и термически необработанной молочной продукции», — цитирует Фельдблюм сайт пермского регионального управления Роспоребнадзора. За 2023 год в Пермском крае зарегистрировано более 16 тысяч укусов клещей, что в два раза выше среднего по стране. Ежегодно заболеваемость энцефалитом и боррелиозом в регионе превышает среднероссийские показатели. Сейчас в поликлиниках края жители могут поставить прививки от опасных болезней.