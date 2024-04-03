Мишустин отчитался о безработице в России

Мишустин: безработица в РФ сократилась вдвое

03 апреля 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин сообщил, что из-за роста ВВП сократилась безработица в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Безработица в РФ сократилась в два раза. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, она достигла 3% к концу прошлого года. «Положительная динамика [роста ВВП] была получена на фоне низкой безработицы, которая сократилась вдвое — до 3% к концу 2023 года», — заявил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме. Трансляция идет на телеканале «Россия-24». Мишустин подчеркнул, что в ЕС безработица в два раза больше, чем в РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представляет доклад о деятельности кабинета министров в Госдуме уже в пятый раз с момента своего назначения в 2020 году. С учетом предстоящих президентских выборов в 2024 году, текущий отчет может оказаться последним перед потенциальным обновлением состава правительства, как это предписывает Конституция РФ. Однако его шансы на сохранение поста высоки благодаря эффективному руководству ключевыми национальными проектами, инициированными президентом Владимиром Путиным, особенно в области образования, жилищного строительства и экономического прогресса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Безработица в РФ сократилась в два раза. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, она достигла 3% к концу прошлого года. «Положительная динамика [роста ВВП] была получена на фоне низкой безработицы, которая сократилась вдвое — до 3% к концу 2023 года», — заявил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме. Трансляция идет на телеканале «Россия-24». Мишустин подчеркнул, что в ЕС безработица в два раза больше, чем в РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представляет доклад о деятельности кабинета министров в Госдуме уже в пятый раз с момента своего назначения в 2020 году. С учетом предстоящих президентских выборов в 2024 году, текущий отчет может оказаться последним перед потенциальным обновлением состава правительства, как это предписывает Конституция РФ. Однако его шансы на сохранение поста высоки благодаря эффективному руководству ключевыми национальными проектами, инициированными президентом Владимиром Путиным, особенно в области образования, жилищного строительства и экономического прогресса.