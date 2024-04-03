Правительство повысит зарплаты части россиян

Мишустин: будут повышены зарплаты учителям и советникам директоров школ

03 апреля 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Зарплаты повысят учителям и советникам директоров школ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российское правительство намерено повысить зарплаты преподавателям, занимающимся классным руководством и кураторством. Также в два раза увеличат выплаты педагогам, работающим в населенных пунктах, где живет менее 100 тысяч человек. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Отдельно поддерживаем преподавателей, которые берут на себя классное руководство и кураторство. Это огромная ответственность. Они настоящие наставники для своих подопечных. Таким специалистам по поручению президента [РФ Владимира Путина] добавляем по 5 000 рублей к зарплате», — сообщил Михаил Мишустин. Трансляцию его выступления ведет агентство URA.RU в соцсети «Вконтакте». Также правительство намерено вдвое увеличить зарплаты педагогам, живущим в населенных пунктах с населением меньше 100 тысяч человек. Уточняется, что в таких городах и поселках работают более 565 тысяч учителей. Кроме того, надбавка в 5000 рублей будет выплачиваться советникам директоров в школах и колледжах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российское правительство намерено повысить зарплаты преподавателям, занимающимся классным руководством и кураторством. Также в два раза увеличат выплаты педагогам, работающим в населенных пунктах, где живет менее 100 тысяч человек. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Отдельно поддерживаем преподавателей, которые берут на себя классное руководство и кураторство. Это огромная ответственность. Они настоящие наставники для своих подопечных. Таким специалистам по поручению президента [РФ Владимира Путина] добавляем по 5 000 рублей к зарплате», — сообщил Михаил Мишустин. Трансляцию его выступления ведет агентство URA.RU в соцсети «Вконтакте». Также правительство намерено вдвое увеличить зарплаты педагогам, живущим в населенных пунктах с населением меньше 100 тысяч человек. Уточняется, что в таких городах и поселках работают более 565 тысяч учителей. Кроме того, надбавка в 5000 рублей будет выплачиваться советникам директоров в школах и колледжах.