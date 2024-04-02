Минэнерго РФ спрогнозировало на форуме в ХМАО рост спроса на нефть

03 апреля 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

В Минэнерго прогнозируют рост спроса на нефть Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Минэнерго прогнозируют рост спроса на нефть. Такое заявление на форуме «Нефтяная столица» в Ханты-Мансийске сделал директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Антон Рубцов. «Рост спроса будет в условиях того, что Запад часто ведет необдуманную энергетическую политику, вызывает рост цен, дисбалансы в поставках. А у России и у партнеров по ОПЕК благородная роль сглаживать эти колебания. Но, чтобы мы могли это эффективно обеспечивать, нам нужно обеспечивать ресурсную базу. Отсюда нам нужно фокусироваться на поддержании добычи в традиционных регионах. Это вопрос действительно жизни социальных и экономических задач», — сказал Рубцов. Трансляция выступления доступна на сайте форума. Во время своего выступления губернатор Наталья Комарова в свою очередь отметила, что о росте спроса говорят прогнозы ОПЕК. «В 2025 году спрос на нефть в мире может достичь 5 миллиардов тонн в год. В 2024 — 4,5 тонн. До 2040 года в этих расчетах заложен рост. В связи с этим очевидно, что труд специалистов в этой сфере востребован», — отметила Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, что полпред Владимир Якушев назвал ключевую задачу для молодых нефтяников на форуме в ХМАО. Он подчеркнул, что приоритеты отрасли должны быть направлены на ее развитие в новых геополитических реалиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Минэнерго прогнозируют рост спроса на нефть. Такое заявление на форуме «Нефтяная столица» в Ханты-Мансийске сделал директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Антон Рубцов. «Рост спроса будет в условиях того, что Запад часто ведет необдуманную энергетическую политику, вызывает рост цен, дисбалансы в поставках. А у России и у партнеров по ОПЕК благородная роль сглаживать эти колебания. Но, чтобы мы могли это эффективно обеспечивать, нам нужно обеспечивать ресурсную базу. Отсюда нам нужно фокусироваться на поддержании добычи в традиционных регионах. Это вопрос действительно жизни социальных и экономических задач», — сказал Рубцов. Трансляция выступления доступна на сайте форума. Во время своего выступления губернатор Наталья Комарова в свою очередь отметила, что о росте спроса говорят прогнозы ОПЕК. «В 2025 году спрос на нефть в мире может достичь 5 миллиардов тонн в год. В 2024 — 4,5 тонн. До 2040 года в этих расчетах заложен рост. В связи с этим очевидно, что труд специалистов в этой сфере востребован», — отметила Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, что полпред Владимир Якушев назвал ключевую задачу для молодых нефтяников на форуме в ХМАО. Он подчеркнул, что приоритеты отрасли должны быть направлены на ее развитие в новых геополитических реалиях.