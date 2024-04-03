Военные раздают повестки мигрантам, столпившимся у ГИБДД в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мигранты у экзаменационного отдела ГИБДД. Екатеринбург , мигранты, гибдд
Люди второй день пытаются поменять водительские права Фото:
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Призыв — 2024

Мигрантам, которые собрались у здания ГИБДД на Чкалова, 1 в Екатеринбурге, раздают повестки. Об этом URA.RU сообщил источник в военных кругах.

«Решили воспользоваться случаем, пока они собрались в одном месте. Всех проверяют по базам, тем, кто не служил, раздают повестки», — пояснил собеседник агентства. И добавил, что такие мобильные пункты скоро будут организованы во всех ГАИ в Екатеринбурге.

Некоторые водители признались корреспонденту URA.RU, что не боятся получить повестку. «[Мы] вчера стоял целый день, сегодня стоим. Мы 30 в очереди, нам нужно лишь обменять права», — сказал один из мужчин.

С 1 апреля вступил в силу ФЗ №313 «О внесении изменений в статьи 25 и 26 федерального закона „О безопасности дорожного движения“». После этого у городской ГИБДД собрались очереди иностранцев. Чтобы избежать огромных очередей, гаишники ввели дополнительные рабочие дни для выдачи и обмена национальных прав на российские.

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На дверях ГИБДД появились надписи: «Записавшиеся через Госуслуги»…
На дверях ГИБДД появились надписи: «Записавшиеся через Госуслуги»…
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…и «Только живая очередь»
…и «Только живая очередь»
Фото:
Работа военных с мигрантами
Работа военных с мигрантами
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Мигрантам, которые собрались у здания ГИБДД на Чкалова, 1 в Екатеринбурге, раздают повестки. Об этом URA.RU сообщил источник в военных кругах. «Решили воспользоваться случаем, пока они собрались в одном месте. Всех проверяют по базам, тем, кто не служил, раздают повестки», — пояснил собеседник агентства. И добавил, что такие мобильные пункты скоро будут организованы во всех ГАИ в Екатеринбурге. Некоторые водители признались корреспонденту URA.RU, что не боятся получить повестку. «[Мы] вчера стоял целый день, сегодня стоим. Мы 30 в очереди, нам нужно лишь обменять права», — сказал один из мужчин. С 1 апреля вступил в силу ФЗ №313 «О внесении изменений в статьи 25 и 26 федерального закона „О безопасности дорожного движения“». После этого у городской ГИБДД собрались очереди иностранцев. Чтобы избежать огромных очередей, гаишники ввели дополнительные рабочие дни для выдачи и обмена национальных прав на российские.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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