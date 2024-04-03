Люди второй день пытаются поменять водительские права Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Призыв — 2024

Мигрантам, которые собрались у здания ГИБДД на Чкалова, 1 в Екатеринбурге, раздают повестки. Об этом URA.RU сообщил источник в военных кругах.

«Решили воспользоваться случаем, пока они собрались в одном месте. Всех проверяют по базам, тем, кто не служил, раздают повестки», — пояснил собеседник агентства. И добавил, что такие мобильные пункты скоро будут организованы во всех ГАИ в Екатеринбурге.

Некоторые водители признались корреспонденту URA.RU, что не боятся получить повестку. «[Мы] вчера стоял целый день, сегодня стоим. Мы 30 в очереди, нам нужно лишь обменять права», — сказал один из мужчин.

С 1 апреля вступил в силу ФЗ №313 «О внесении изменений в статьи 25 и 26 федерального закона „О безопасности дорожного движения“». После этого у городской ГИБДД собрались очереди иностранцев. Чтобы избежать огромных очередей, гаишники ввели дополнительные рабочие дни для выдачи и обмена национальных прав на российские.

Фото: предоставлено читателем URA.RU

На дверях ГИБДД появились надписи: «Записавшиеся через Госуслуги»… Фото: Александр Галкаев © URA.RU

…и «Только живая очередь» Фото: Александр Галкаев © URA.RU

Работа военных с мигрантами Фото: Александр Галкаев © URA.RU

Фото: Александр Галкаев © URA.RU