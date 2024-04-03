«Автоваз» планирует возобновить серийное производство Lada Largus

03 апреля 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

«Автоваз» хочет возобновить производство Lada Largus Фото: Александр Мамаев © URA.RU Автомобилестроительная компания «Автоваз» планирует возобновить производство авто марки Lada Largus. Об этом уточнили в компании. «„Автоваз“ планирует возобновить серийное производство Lada Largus на заводе в Ижевске», — сообщают в компании. Их слова передает РИА Новости. В автокомпании также обещали, что к началу 2024 года начнется производство электрической версии марки Lada Largus. Производство Largus остановили в феврале 2022 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автомобилестроительная компания «Автоваз» планирует возобновить производство авто марки Lada Largus. Об этом уточнили в компании. «„Автоваз“ планирует возобновить серийное производство Lada Largus на заводе в Ижевске», — сообщают в компании. Их слова передает РИА Новости. В автокомпании также обещали, что к началу 2024 года начнется производство электрической версии марки Lada Largus. Производство Largus остановили в феврале 2022 года.