«Автоваз» хочет возобновить производство Lada Largus
Автомобилестроительная компания «Автоваз» планирует возобновить производство авто марки Lada Largus. Об этом уточнили в компании.
«„Автоваз“ планирует возобновить серийное производство Lada Largus на заводе в Ижевске», — сообщают в компании. Их слова передает РИА Новости.
В автокомпании также обещали, что к началу 2024 года начнется производство электрической версии марки Lada Largus. Производство Largus остановили в феврале 2022 года.
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