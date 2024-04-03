«Автоваз» планирует возобновить серийное производство Lada Largus

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Магистраль. Нижний Тагил, ваз, лада ларгус, lada
«Автоваз» хочет возобновить производство Lada Largus Фото:

Автомобилестроительная компания «Автоваз» планирует возобновить производство авто марки Lada Largus. Об этом уточнили в компании.

«„Автоваз“ планирует возобновить серийное производство Lada Largus на заводе в Ижевске», — сообщают в компании. Их слова передает РИА Новости.

В автокомпании также обещали, что к началу 2024 года начнется производство электрической версии марки Lada Largus. Производство Largus остановили в феврале 2022 года.

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Автомобилестроительная компания «Автоваз» планирует возобновить производство авто марки Lada Largus. Об этом уточнили в компании. «„Автоваз“ планирует возобновить серийное производство Lada Largus на заводе в Ижевске», — сообщают в компании. Их слова передает РИА Новости. В автокомпании также обещали, что к началу 2024 года начнется производство электрической версии марки Lada Largus. Производство Largus остановили в феврале 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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