В Златоусте появится стела в честь присвоения городу почетного звания

Златоуст благоустроят к юбилею города (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте Челябинской области установят стелу в честь получения звания Города трудовой доблести. Кроме того, к юбилею города будет завершено благоустройство. Об этом заявил глава Златоуста Максим Пекарский в ходе личного приема губернатором региона Алексея Текслера.

«Алексей Текслер акцентировал, что объект знаковый, здесь также установят стелу в честь присвоения Златоусту звания Города трудовой доблести, поэтому территория должна выглядеть достойно. Максим Пекарский пояснил, что по поручению губернатора город получил денежные средства на благоустройство этой территории», — сообщили в пресс-службе правительства региона

Пекарский добавил, что к юбилею города работы будут завершены. Кроме того, на приеме рассмотрели просьбу жителей о ремонте участка дороги от поселка Полевого Сосновского района в сторону Троицка. Параллельно в поселке проведут ремонт двух улиц, где располагаются социальные объекты, в том числе новый ФАП. Жителям села Меседа Катав-Ивановского района до конца года улучшат сотовую связь и интернет, в поселке Вавиловец к концу апреля улучшат качество электроэнергии, до августа установят дополнительные транспорматоры и капитально отремонтируют воздушные линии.

В селе Минка Усть-Катавского района проведут капремонт Дома культуры, а также обновят оборудование, мебель и благоустроят территорию. А в поселке Ишалина Аргаяшского района по просьбе жителей построят новое здание детского сада, что позволит открыть больше кружков, секций, снимет очередь в детсад и даст возможность учиться в одну смену. Проект новой школы на 240 мест с дошкольными 120 местами уже проходит экспертизу.

Почетное звание «Город трудовой доблести» присвоил Златоусту президент РФ Владимир Путин 15 ноября 2022 года. Златоуст стал третьим городом региона, получившим новый статус. Первые два, Челябинск и Магнитогорск, получили звание в 2020 году.