Мишустин раскрыл среднюю зарплату россиян

Мишустин: средняя зарплата по РФ составляет 73 тысячи рублей
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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, мишустин михаил, топ
Михаил Мишустин заявил, что реальная зарплата за год увеличилась на 7,8% Фото:

Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей. Такое заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Средняя заработная плата в России составляет 73 тысячи рублей», — сообщил Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме. Он со ссылкой на работодателей уточнил, что реальная зарплата за год выросла на 7,8%. Трансляцию его выступления URA.RU ведет на сайте агентства, а также в соцсети «ВКонтакте».

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Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей. Такое заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. «Средняя заработная плата в России составляет 73 тысячи рублей», — сообщил Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме. Он со ссылкой на работодателей уточнил, что реальная зарплата за год выросла на 7,8%. Трансляцию его выступления URA.RU ведет на сайте агентства, а также в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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