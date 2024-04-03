Мишустин раскрыл среднюю зарплату россиян

Михаил Мишустин заявил, что реальная зарплата за год увеличилась на 7,8%
Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей. Такое заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«Средняя заработная плата в России составляет 73 тысячи рублей», — сообщил Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме. Он со ссылкой на работодателей уточнил, что реальная зарплата за год выросла на 7,8%. Трансляцию его выступления URA.RU ведет на сайте агентства, а также в соцсети «ВКонтакте».
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