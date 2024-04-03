Мишустин раскрыл среднюю зарплату россиян

Мишустин: средняя зарплата по РФ составляет 73 тысячи рублей

03 апреля 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин заявил, что реальная зарплата за год увеличилась на 7,8% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей. Такое заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. «Средняя заработная плата в России составляет 73 тысячи рублей», — сообщил Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме. Он со ссылкой на работодателей уточнил, что реальная зарплата за год выросла на 7,8%. Трансляцию его выступления URA.RU ведет на сайте агентства, а также в соцсети «ВКонтакте». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей. Такое заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. «Средняя заработная плата в России составляет 73 тысячи рублей», — сообщил Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме. Он со ссылкой на работодателей уточнил, что реальная зарплата за год выросла на 7,8%. Трансляцию его выступления URA.RU ведет на сайте агентства, а также в соцсети «ВКонтакте».