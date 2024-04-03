Мишустин выступает с отчетом в Госдуме: онлайн-трансляция

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом в Госдуме. Опрошенные URA.RU эксперты отметили, что речь главы правительства будет кардинально отличаться от отчетов предыдущих лет. Мишустин не только расскажет об основных направлениях работы за 2023 год, но и представит план реализации тех национальных целей, которые поставил перед властью президент РФ Владимир Путин в рекордном по длительности послании Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию события 3-го марта.
Мишустин и Володин прибыли в зал заседаний Госдумы.
14:0803.04.2024 Социальные и экономические вопросы станут основой повестки Мишустина, объявили в эфире телеканала "Россия-24". Индексация пенсий и социальных пособий в 2023 году составила 15%.
14:0503.04.2024 Объявлено, что перед отчетом правительство и дума рассмотрели 14 тысяч обращений граждан.
14:0303.04.2024 Первым через несколько минут с приветственным словом выступит спикер ГД Вячеслав Володин.
14:0003.04.2024 Глава правительства Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин идут в зал. Через несколько минут отчет стартует.
13:5903.04.2024 До старта отчета объявлено, что товарооборот с внешнеэкономическими партнерами России в 2023 году составил 548 млрд рублей. Ожидается превышение показателей такого роста в 2024 году.
13:5603.04.2024 Остается меньше 5 минут до старта отчета главы правительства в Государственной Думе. Министры и вице-премьеры прибыли в полном составе.
13:5503.04.2024 Депутат ГД Анатолий Аксаков озвучил ожидания парламентариев от отчета Мишустина. Они заключаются в том, что правительство будет делать все для ускоренного развития экономики в 2025—2030 годах.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом в Госдуме. Опрошенные URA.RU эксперты отметили, что речь главы правительства будет кардинально отличаться от отчетов предыдущих лет. Мишустин не только расскажет об основных направлениях работы за 2023 год, но и представит план реализации тех национальных целей, которые поставил перед властью президент РФ Владимир Путин в рекордном по длительности послании Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию события 3-го марта. 14:08 03.04.2024 Социальные и экономические вопросы станут основой повестки Мишустина, объявили в эфире телеканала "Россия-24". Индексация пенсий и социальных пособий в 2023 году составила 15%. 14:05 03.04.2024 Объявлено, что перед отчетом правительство и дума рассмотрели 14 тысяч обращений граждан. 14:03 03.04.2024 Первым через несколько минут с приветственным словом выступит спикер ГД Вячеслав Володин. 14:00 03.04.2024 Глава правительства Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин идут в зал. Через несколько минут отчет стартует. 13:59 03.04.2024 До старта отчета объявлено, что товарооборот с внешнеэкономическими партнерами России в 2023 году составил 548 млрд рублей. Ожидается превышение показателей такого роста в 2024 году. 13:56 03.04.2024 Остается меньше 5 минут до старта отчета главы правительства в Государственной Думе. Министры и вице-премьеры прибыли в полном составе. 13:55 03.04.2024 Депутат ГД Анатолий Аксаков озвучил ожидания парламентариев от отчета Мишустина. Они заключаются в том, что правительство будет делать все для ускоренного развития экономики в 2025—2030 годах. 13:48 03.04.2024 Росстат перед началом отчета Мишустина опубликовал статистику экономического роста за 2023 год — он составил 3,6%, уровень инфляции по итогам прошлого года находится на отметке 7,4%. 13:47 03.04.2024 Депутаты прибыли в Государственную Думу, занимают свои места. Объявлено, что у каждой фракции будет возможность задать Мишустину пять вопросов.