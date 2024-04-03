Мишустин выступает с отчетом в Госдуме: онлайн-трансляция

Мишустин выступает с отчетом перед Государственной Думой: онлайн-трансляция

03 апреля 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Мишустин отчитается по важным направлениям работы правительства за 2023 год и представит план по реализации целей, изложенных в послании президента Федеральному Собранию. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом в Госдуме. Опрошенные URA.RU эксперты отметили, что речь главы правительства будет кардинально отличаться от отчетов предыдущих лет. Мишустин не только расскажет об основных направлениях работы за 2023 год, но и представит план реализации тех национальных целей, которые поставил перед властью президент РФ Владимир Путин в рекордном по длительности послании Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию события 3-го марта. Мишустин и Володин прибыли в зал заседаний Госдумы. Фото: Владимир Андреев © URA.RU 14:08 Социальные и экономические вопросы станут основой повестки Мишустина, объявили в эфире телеканала "Россия-24". Индексация пенсий и социальных пособий в 2023 году составила 15%. 14:05 Объявлено, что перед отчетом правительство и дума рассмотрели 14 тысяч обращений граждан. 14:03 Первым через несколько минут с приветственным словом выступит спикер ГД Вячеслав Володин. 14:00 Глава правительства Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин идут в зал. Через несколько минут отчет стартует. 13:59 До старта отчета объявлено, что товарооборот с внешнеэкономическими партнерами России в 2023 году составил 548 млрд рублей. Ожидается превышение показателей такого роста в 2024 году. 13:56 Остается меньше 5 минут до старта отчета главы правительства в Государственной Думе. Министры и вице-премьеры прибыли в полном составе. 13:55 Депутат ГД Анатолий Аксаков озвучил ожидания парламентариев от отчета Мишустина. Они заключаются в том, что правительство будет делать все для ускоренного развития экономики в 2025—2030 годах. Статья по теме Мишустин представит Госдуме принципиально новый отчет 13:48 Росстат перед началом отчета Мишустина опубликовал статистику экономического роста за 2023 год — он составил 3,6%, уровень инфляции по итогам прошлого года находится на отметке 7,4%. 13:47 Депутаты прибыли в Государственную Думу, занимают свои места. Объявлено, что у каждой фракции будет возможность задать Мишустину пять вопросов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом в Госдуме. Опрошенные URA.RU эксперты отметили, что речь главы правительства будет кардинально отличаться от отчетов предыдущих лет. Мишустин не только расскажет об основных направлениях работы за 2023 год, но и представит план реализации тех национальных целей, которые поставил перед властью президент РФ Владимир Путин в рекордном по длительности послании Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию события 3-го марта. 14:08 03.04.2024 Социальные и экономические вопросы станут основой повестки Мишустина, объявили в эфире телеканала "Россия-24". Индексация пенсий и социальных пособий в 2023 году составила 15%. 14:05 03.04.2024 Объявлено, что перед отчетом правительство и дума рассмотрели 14 тысяч обращений граждан. 14:03 03.04.2024 Первым через несколько минут с приветственным словом выступит спикер ГД Вячеслав Володин. 14:00 03.04.2024 Глава правительства Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин идут в зал. Через несколько минут отчет стартует. 13:59 03.04.2024 До старта отчета объявлено, что товарооборот с внешнеэкономическими партнерами России в 2023 году составил 548 млрд рублей. Ожидается превышение показателей такого роста в 2024 году. 13:56 03.04.2024 Остается меньше 5 минут до старта отчета главы правительства в Государственной Думе. Министры и вице-премьеры прибыли в полном составе. 13:55 03.04.2024 Депутат ГД Анатолий Аксаков озвучил ожидания парламентариев от отчета Мишустина. Они заключаются в том, что правительство будет делать все для ускоренного развития экономики в 2025—2030 годах. 13:48 03.04.2024 Росстат перед началом отчета Мишустина опубликовал статистику экономического роста за 2023 год — он составил 3,6%, уровень инфляции по итогам прошлого года находится на отметке 7,4%. 13:47 03.04.2024 Депутаты прибыли в Государственную Думу, занимают свои места. Объявлено, что у каждой фракции будет возможность задать Мишустину пять вопросов.