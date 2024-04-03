Генерал Гурулев поставил Зеленского на место после его слов о мобилизации в РФ. Видео

03 апреля 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Генерал Андрей Гурулев назвал Зеленского «чучелом» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев назвал президента Украины Владимира Зеленского «чучелом» после заявления украинского лидера о якобы готовящейся в РФ мобилизации. Об этом депутат заявил в беседе с telegram-каналом Shot. Журналист попросил генерала прокомментировать слова Зеленского о том, что к 1 июня в РФ якобы планируется мобилизовать 300 тысяч человек. «Зеленский решил за нашего президента поработать что ли? Кто он такой-то, это чучело?! Мы не нуждаемся ни в какой мобилизации, свободно набираем добровольцев в Вооруженные силы», — сказал Андрей Гурулев. Украинские власти и СМИ уже не первый раз делают вбросы о мобилизации в России в 2024 году. Тем не менее даже президент России Владимир Путин заявил, что в этом нет необходимости, пишет MK.RU . Кроме того, недавно в Минобороны РФ сообщили, что только с начала 2024 года 100 тысяч добровольцев подписали контракт на военную службу, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев назвал президента Украины Владимира Зеленского «чучелом» после заявления украинского лидера о якобы готовящейся в РФ мобилизации. Об этом депутат заявил в беседе с telegram-каналом Shot. Журналист попросил генерала прокомментировать слова Зеленского о том, что к 1 июня в РФ якобы планируется мобилизовать 300 тысяч человек. «Зеленский решил за нашего президента поработать что ли? Кто он такой-то, это чучело?! Мы не нуждаемся ни в какой мобилизации, свободно набираем добровольцев в Вооруженные силы», — сказал Андрей Гурулев. Украинские власти и СМИ уже не первый раз делают вбросы о мобилизации в России в 2024 году. Тем не менее даже президент России Владимир Путин заявил, что в этом нет необходимости, пишет MK.RU. Кроме того, недавно в Минобороны РФ сообщили, что только с начала 2024 года 100 тысяч добровольцев подписали контракт на военную службу, передает «Царьград».