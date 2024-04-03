Генерал Гурулев поставил Зеленского на место после его слов о мобилизации в РФ. Видео

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Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Курган, гурулев андрей
Генерал Андрей Гурулев назвал Зеленского «чучелом» Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев назвал президента Украины Владимира Зеленского «чучелом» после заявления украинского лидера о якобы готовящейся в РФ мобилизации. Об этом депутат заявил в беседе с telegram-каналом Shot.

Журналист попросил генерала прокомментировать слова Зеленского о том, что к 1 июня в РФ якобы планируется мобилизовать 300 тысяч человек. «Зеленский решил за нашего президента поработать что ли? Кто он такой-то, это чучело?! Мы не нуждаемся ни в какой мобилизации, свободно набираем добровольцев в Вооруженные силы», — сказал Андрей Гурулев.

Украинские власти и СМИ уже не первый раз делают вбросы о мобилизации в России в 2024 году. Тем не менее даже президент России Владимир Путин заявил, что в этом нет необходимости, пишет MK.RU. Кроме того, недавно в Минобороны РФ сообщили, что только с начала 2024 года 100 тысяч добровольцев подписали контракт на военную службу, передает «Царьград».

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Член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев назвал президента Украины Владимира Зеленского «чучелом» после заявления украинского лидера о якобы готовящейся в РФ мобилизации. Об этом депутат заявил в беседе с telegram-каналом Shot. Журналист попросил генерала прокомментировать слова Зеленского о том, что к 1 июня в РФ якобы планируется мобилизовать 300 тысяч человек. «Зеленский решил за нашего президента поработать что ли? Кто он такой-то, это чучело?! Мы не нуждаемся ни в какой мобилизации, свободно набираем добровольцев в Вооруженные силы», — сказал Андрей Гурулев. Украинские власти и СМИ уже не первый раз делают вбросы о мобилизации в России в 2024 году. Тем не менее даже президент России Владимир Путин заявил, что в этом нет необходимости, пишет MK.RU. Кроме того, недавно в Минобороны РФ сообщили, что только с начала 2024 года 100 тысяч добровольцев подписали контракт на военную службу, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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