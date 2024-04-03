Губернатор Воробьев: банки спишут кредиты жертв теракта в «Крокусе»

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Головной офис Сбербанка. Москва, сбербанк, сбер
Андрей Воробьев начал договариваться с банками, чтобы погасить кредиты жертв теракта Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Российские банки к 15 апреля спишут кредиты погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор сообщил, что уже договорился со Сбербанком и Дом.рф для погашения долга по ипотеке семьи Альмухаметовых. «До 15 апреля кредиты погибших и их ближайших родственников банки спишут самостоятельно, без отдельных обращений», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале.

Также глава региона сообщил, что пообщался с семейством Горяевых. У женщины Анжеллы в результате теракта погиб муж.

Трагедия в Крокусе унесла жизни 145 человек, среди которых — дети. Также более 550 граждан пострадали. Ранее уже сообщалось, что семьи жертв получат от властей по три миллиона рублей компенсации, а близкие раненых — по одному миллиону, пишет RT.

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Российские банки к 15 апреля спишут кредиты погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Губернатор сообщил, что уже договорился со Сбербанком и Дом.рф для погашения долга по ипотеке семьи Альмухаметовых. «До 15 апреля кредиты погибших и их ближайших родственников банки спишут самостоятельно, без отдельных обращений», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале. Также глава региона сообщил, что пообщался с семейством Горяевых. У женщины Анжеллы в результате теракта погиб муж. Трагедия в Крокусе унесла жизни 145 человек, среди которых — дети. Также более 550 граждан пострадали. Ранее уже сообщалось, что семьи жертв получат от властей по три миллиона рублей компенсации, а близкие раненых — по одному миллиону, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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