Губернатор Воробьев: банки спишут кредиты жертв теракта в «Крокусе»

Российские банки к 15 апреля спишут кредиты погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Губернатор сообщил, что уже договорился со Сбербанком и Дом.рф для погашения долга по ипотеке семьи Альмухаметовых. «До 15 апреля кредиты погибших и их ближайших родственников банки спишут самостоятельно, без отдельных обращений», —
Также глава региона сообщил, что пообщался с семейством Горяевых. У женщины Анжеллы в результате теракта погиб муж.
Трагедия в Крокусе унесла жизни 145 человек, среди которых — дети. Также более 550 граждан пострадали. Ранее уже сообщалось, что семьи жертв получат от властей по три миллиона рублей компенсации, а близкие раненых — по одному миллиону, пишет RT.
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