В Минздраве рассказали, как избежать бесплодия

Минздрав: важно своевременное выявление заболеваний, чтобы избежать бесплодия

04 апреля 2024 в 05:01 Размер текста - 17 +

Для повышения рождаемости нужно изменить установки на своевременное деторождение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В число одной их главных причин бесплодия у российских женщин входит откладывание беременности на потом. Отмечается, что на сегодняшний день на диспансерном наблюдении состоят 140 тысяч женщин и 20 тысяч мужчин с этим заболеванием, однако от этого страдают все больше людей. URA.RU рассказало, что вызывает бесплодие и как его лечить. Причина бесплодия По словам главного специалиста Минздрава по репродуктивному здоровью Натальи Долгушиной, откладывание беременности на поздний возраст, является важной причиной бесплодия у российских женщин. Диагноз ставят, если не получается зачать ребенка в течение года при постоянных незащищенных половых контактах, где женщине до 35 лет. Если женщина старше, то срок уменьшается до полугода, передают «Известия». Статистика женского и мужского бесплодия Исходя из исследования НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы, в России распространенность женского бесплодия с 2011 года по 2021 выросла на треть, а мужского — почти в два раза. Вообще в стране на 100 тысяч человек бесплодие встречается у 789 женщин и у 67 мужчин. Демограф Сергей Чесноков считает, что на первичное бесплодие (генетическое и вызванное различными заболеваниями) приходится около 4% россиян, а остальные случаи — это вторичное бесплодие. По его словам, болезнь вызвана не только поздним решением пары родить ребенка, но и абортами или неправильным образом жизни. По данным медцентра «Он Клиник», в России частота бесплодных браков колеблется в пределах 17—24%. От этого заболевания могут страдать около 7—8 миллионов женщин и 3—4 миллионов мужчин. Наталия Долгушина рассказала, что сейчас под диспансерным наблюдением состоит около 140 тысяч женщин и 20 тысяч мужчин с бесплодием. Как лечить бесплодие Как утверждает Долгушина, для повышения рождаемости необходимо изменить репродуктивные установки на своевременное деторождение и многодетность. Она добавила, что в профилактике важно своевременное выявление и лечение заболеваний, оказывающих влияние на репродуктивное здоровье. В пресс-службе Минздрава напомнили, что с 2016 года программы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), в том числе экстракорпоральное оплодотворение, осуществляются за счет средств ОМС. Современные достижения медицины в большинстве случаев могут выявить причину бесплодия, а также помочь в достижении беременности и рождении, отметила Долгушина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В число одной их главных причин бесплодия у российских женщин входит откладывание беременности на потом. Отмечается, что на сегодняшний день на диспансерном наблюдении состоят 140 тысяч женщин и 20 тысяч мужчин с этим заболеванием, однако от этого страдают все больше людей. URA.RU рассказало, что вызывает бесплодие и как его лечить. По словам главного специалиста Минздрава по репродуктивному здоровью Натальи Долгушиной, откладывание беременности на поздний возраст, является важной причиной бесплодия у российских женщин. Диагноз ставят, если не получается зачать ребенка в течение года при постоянных незащищенных половых контактах, где женщине до 35 лет. Если женщина старше, то срок уменьшается до полугода, передают «Известия». Исходя из исследования НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы, в России распространенность женского бесплодия с 2011 года по 2021 выросла на треть, а мужского — почти в два раза. Вообще в стране на 100 тысяч человек бесплодие встречается у 789 женщин и у 67 мужчин. Демограф Сергей Чесноков считает, что на первичное бесплодие (генетическое и вызванное различными заболеваниями) приходится около 4% россиян, а остальные случаи — это вторичное бесплодие. По его словам, болезнь вызвана не только поздним решением пары родить ребенка, но и абортами или неправильным образом жизни. По данным медцентра «Он Клиник», в России частота бесплодных браков колеблется в пределах 17—24%. От этого заболевания могут страдать около 7—8 миллионов женщин и 3—4 миллионов мужчин. Наталия Долгушина рассказала, что сейчас под диспансерным наблюдением состоит около 140 тысяч женщин и 20 тысяч мужчин с бесплодием. Как утверждает Долгушина, для повышения рождаемости необходимо изменить репродуктивные установки на своевременное деторождение и многодетность. Она добавила, что в профилактике важно своевременное выявление и лечение заболеваний, оказывающих влияние на репродуктивное здоровье. В пресс-службе Минздрава напомнили, что с 2016 года программы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), в том числе экстракорпоральное оплодотворение, осуществляются за счет средств ОМС. Современные достижения медицины в большинстве случаев могут выявить причину бесплодия, а также помочь в достижении беременности и рождении, отметила Долгушина.