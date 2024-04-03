В РФ введут режим «параллельного импорта» для зарубежных патентов

04 апреля 2024 в 06:47 Размер текста - 17 +

Интеллектуальной собственностью Запада можно будет воспользоваться без разрешения правообладателя Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России введут режим «параллельного импорта» для зарубежных патентов. Об этом говорится в постановлении кабмина о создании подкомиссии. Речь идет о межведомственной комиссии, которая будет принимать решения по использованию результатов интеллектуальной деятельности без согласия их зарубежных правообладателей. «Речь идет о создании подкомиссии по вопросам использования промышленных изобретений при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Новый орган станет инструментом ограничения интеллектуальных прав собственности ради интересов национальной безопасности», — сообщает РБК со ссылкой на имеющееся в распоряжении постановление кабмина о создании подкомиссии. В документе говорится, что в феврале создать такую комиссию и определить правила ее работы поручал президент РФ Владимир Путин. В пресс-службе Минэкономразвития изданию подтвердили, что такая работа ведется. Подкомиссия будет уполномочена выдавать разрешения на использование зарубежных продуктов без согласия правообладателя интеллектуальной собственности в тех исключительных случаях, когда государство или жители России владеют долей в компании от 75%. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила использовать изобретения из недружественных стран в отдельных случаях. Она пояснила, что имеет в виду моменты, когда речь идет о безопасности государства и здоровье населения, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России введут режим «параллельного импорта» для зарубежных патентов. Об этом говорится в постановлении кабмина о создании подкомиссии. Речь идет о межведомственной комиссии, которая будет принимать решения по использованию результатов интеллектуальной деятельности без согласия их зарубежных правообладателей. «Речь идет о создании подкомиссии по вопросам использования промышленных изобретений при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Новый орган станет инструментом ограничения интеллектуальных прав собственности ради интересов национальной безопасности», — сообщает РБК со ссылкой на имеющееся в распоряжении постановление кабмина о создании подкомиссии. В документе говорится, что в феврале создать такую комиссию и определить правила ее работы поручал президент РФ Владимир Путин. В пресс-службе Минэкономразвития изданию подтвердили, что такая работа ведется. Подкомиссия будет уполномочена выдавать разрешения на использование зарубежных продуктов без согласия правообладателя интеллектуальной собственности в тех исключительных случаях, когда государство или жители России владеют долей в компании от 75%. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила использовать изобретения из недружественных стран в отдельных случаях. Она пояснила, что имеет в виду моменты, когда речь идет о безопасности государства и здоровье населения, пишет телеканал 360.