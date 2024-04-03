03 апреля 2024

В РФ введут режим «параллельного импорта» для зарубежных патентов

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Интеллектуальной собственностью Запада можно будет воспользоваться без разрешения правообладателя Фото:
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В России введут режим «параллельного импорта» для зарубежных патентов. Об этом говорится в постановлении кабмина о создании подкомиссии. Речь идет о межведомственной комиссии, которая будет принимать решения по использованию результатов интеллектуальной деятельности без согласия их зарубежных правообладателей.

«Речь идет о создании подкомиссии по вопросам использования промышленных изобретений при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Новый орган станет инструментом ограничения интеллектуальных прав собственности ради интересов национальной безопасности», — сообщает РБК со ссылкой на имеющееся в распоряжении постановление кабмина о создании подкомиссии.

В документе говорится, что в феврале создать такую комиссию и определить правила ее работы поручал президент РФ Владимир Путин. В пресс-службе Минэкономразвития изданию подтвердили, что такая работа ведется. Подкомиссия будет уполномочена выдавать разрешения на использование зарубежных продуктов без согласия правообладателя интеллектуальной собственности в тех исключительных случаях, когда государство или жители России владеют долей в компании от 75%.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила использовать изобретения из недружественных стран в отдельных случаях. Она пояснила, что имеет в виду моменты, когда речь идет о безопасности государства и здоровье населения, пишет телеканал 360.

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В России введут режим «параллельного импорта» для зарубежных патентов. Об этом говорится в постановлении кабмина о создании подкомиссии. Речь идет о межведомственной комиссии, которая будет принимать решения по использованию результатов интеллектуальной деятельности без согласия их зарубежных правообладателей. «Речь идет о создании подкомиссии по вопросам использования промышленных изобретений при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Новый орган станет инструментом ограничения интеллектуальных прав собственности ради интересов национальной безопасности», — сообщает РБК со ссылкой на имеющееся в распоряжении постановление кабмина о создании подкомиссии. В документе говорится, что в феврале создать такую комиссию и определить правила ее работы поручал президент РФ Владимир Путин. В пресс-службе Минэкономразвития изданию подтвердили, что такая работа ведется. Подкомиссия будет уполномочена выдавать разрешения на использование зарубежных продуктов без согласия правообладателя интеллектуальной собственности в тех исключительных случаях, когда государство или жители России владеют долей в компании от 75%. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила использовать изобретения из недружественных стран в отдельных случаях. Она пояснила, что имеет в виду моменты, когда речь идет о безопасности государства и здоровье населения, пишет телеканал 360.
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