Губернатор Махонин обсудил с пермскими главврачами кадровые проблемы в медицине

04 апреля 2024 в 09:56 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин назвал проект социальным лифтом для медработников Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пермском крае проект «Эффективный руководитель — лидер здравоохранения» позволяет решить кадровые проблемы в отрасли, в том числе, стать настоящим «социальным лифтом» для медработников. Об этом на встрече с руководителями медвузов и главными врачами краевых медицинских учреждений заявил губернатор Дмитрий Махонин. Итоги реализации проекта и промежуточные результаты трудоустройства его финалистов, обсуждались его участниками накануне, 3 апреля, сообщается на сайте краевого правительства. «Проект является настоящим социальным лифтом для медицинских работников. Многие участники получили уникальный и реальный шанс продвинуться в профессиональной карьере», — подчеркнул Махонин. Глава региона также отметил, что отрасль остро нуждается в «грамотных современных управленцах с горящими глазами, искренне болеющих за свое дело». Участниками второго потока проекта стали врачи из 31 медицинской организации Пермского края. Им предстояло проявить себя в решении различных вопросов, с которыми сталкиваются уже работающие менеджеры отрасли. Впервые проект, инициаторами которого выступили краевой краевое министерство здарвоохранения и ПГМУ, стартовал в 2022 году. Его задача — формирование кадрового резерва отрасли и потенциального штата управленцев сферы здравоохранения региона. Программа реализуется при поддержке губернатора Прикамья в рамках дополнительных мероприятий к федеральной программе «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». На эти цели в 2023 году краевой бюджет направил свыше 3,6 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае проект «Эффективный руководитель — лидер здравоохранения» позволяет решить кадровые проблемы в отрасли, в том числе, стать настоящим «социальным лифтом» для медработников. Об этом на встрече с руководителями медвузов и главными врачами краевых медицинских учреждений заявил губернатор Дмитрий Махонин. Итоги реализации проекта и промежуточные результаты трудоустройства его финалистов, обсуждались его участниками накануне, 3 апреля, сообщается на сайте краевого правительства. «Проект является настоящим социальным лифтом для медицинских работников. Многие участники получили уникальный и реальный шанс продвинуться в профессиональной карьере», — подчеркнул Махонин. Глава региона также отметил, что отрасль остро нуждается в «грамотных современных управленцах с горящими глазами, искренне болеющих за свое дело». Участниками второго потока проекта стали врачи из 31 медицинской организации Пермского края. Им предстояло проявить себя в решении различных вопросов, с которыми сталкиваются уже работающие менеджеры отрасли. Впервые проект, инициаторами которого выступили краевой краевое министерство здарвоохранения и ПГМУ, стартовал в 2022 году. Его задача — формирование кадрового резерва отрасли и потенциального штата управленцев сферы здравоохранения региона. Программа реализуется при поддержке губернатора Прикамья в рамках дополнительных мероприятий к федеральной программе «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». На эти цели в 2023 году краевой бюджет направил свыше 3,6 млн рублей.