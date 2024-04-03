03 апреля 2024

Курганских студентов военных специальностей зачислят в запас

© Служба новостей «URA.RU»
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Призывной пункт. Курган, армия, призывники, отправка в армию, военная форма, призыв в армию
В военкомате рассказали, куда идут служить студенты военной кафедры КГУ Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2024

В Военном комиссариате Курганской области рассказали, куда пойдут служить студенты местной военной кафедры. Информация об этом прозвучала на пресс-конференции в региональном военкомате, передает корреспондент URA.RU.

«Студенты военной кафедры Курганского государственного университета — отдельная категория. Она специализируется на подготовке сержантов в запасе. По желанию, они могут пойти на службу по контракту», — озвучил на пресс-конференции курганский военный комиссар Айрат Зарипов.

Ранее URA.RU писало, что в курганском военкомате пояснили, отправят ли призывников в новые регионы РФ. Отмечается, что новобранцы не поедут на службу в новые регионы.

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В Военном комиссариате Курганской области рассказали, куда пойдут служить студенты местной военной кафедры. Информация об этом прозвучала на пресс-конференции в региональном военкомате, передает корреспондент URA.RU. «Студенты военной кафедры Курганского государственного университета — отдельная категория. Она специализируется на подготовке сержантов в запасе. По желанию, они могут пойти на службу по контракту», — озвучил на пресс-конференции курганский военный комиссар Айрат Зарипов. Ранее URA.RU писало, что в курганском военкомате пояснили, отправят ли призывников в новые регионы РФ. Отмечается, что новобранцы не поедут на службу в новые регионы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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