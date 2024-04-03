Курганских студентов военных специальностей зачислят в запас

В Военном комиссариате Курганской области рассказали, куда пойдут служить студенты местной военной кафедры. Информация об этом прозвучала на пресс-конференции в региональном военкомате, передает корреспондент URA.RU.
«Студенты военной кафедры Курганского государственного университета — отдельная категория. Она специализируется на подготовке сержантов в запасе. По желанию, они могут пойти на службу по контракту», — озвучил на пресс-конференции курганский военный комиссар Айрат Зарипов.
Ранее URA.RU писало, что в курганском военкомате пояснили, отправят ли призывников в новые регионы РФ. Отмечается, что новобранцы не поедут на службу в новые регионы.
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В Военном комиссариате Курганской области рассказали, куда пойдут служить студенты местной военной кафедры. Информация об этом прозвучала на пресс-конференции в региональном военкомате, передает корреспондент URA.RU. «Студенты военной кафедры Курганского государственного университета — отдельная категория. Она специализируется на подготовке сержантов в запасе. По желанию, они могут пойти на службу по контракту», — озвучил на пресс-конференции курганский военный комиссар Айрат Зарипов. Ранее URA.RU писало, что в курганском военкомате пояснили, отправят ли призывников в новые регионы РФ. Отмечается, что новобранцы не поедут на службу в новые регионы.